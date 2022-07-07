«Россияне беззащитны перед ними»: Украина получила от США и союзников девять HIMARS и аналогичных систем 7.07.2022, 13:04

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Глава СНБО рассказал, сколько еще нужно таких установок для успешного контрнаступления ВСУ.

Украина уже получила от США и союзников девять американских реактивных систем залпового огня HIMARS и аналогичных установок. Об этом в комментарии газете The Wall Street Journal, опубликованном 6 июля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что HIMARS позволяют ВСУ наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были недосягаемы для украинских военных.

По словам Данилова, данные вооружения действуют в Украине "со смертельным исходом", а россияне "беззащитны перед ними" и "очень обеспокоены" этим.

Секретарь СНБО отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS, а пока ВСУ концентрируются на оборонительных действиях.

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