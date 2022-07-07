В Беларуси запретили продавать два вида мороженого 7.07.2022, 15:13

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Что с ним не так?

В Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и распространению на территории Беларуси, появилось два вида мороженого. Его нельзя будет продавать с 11 июля, пишет citydog.io.

Что еще за реестр?

Реестр опасной продукции создали в Государственном комитете по стандартизации для того, чтобы поставщики, продавцы и покупатели знали, какие товары из-за своих технических и вкусовых качеств не могут продаваться в Беларуси.

Реестр обновляется каждую неделю. Вот что запретили на этот раз.

Молокосодержащий продукт замороженный эскимо «НУК БАР» арахисовое

Производитель: LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.

Поставщик в Беларусь: ОДО «ВИТАЛЮР», Минский р-н.

Почему запретили: в описании говорится, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. «В результате испытаний установлено, что массовая доля растительного жира составляет 22%, массовая доля общего жира в молокосодержащей части продукта 8%, из них массовая доля молочного жира в жировой фазе 78%».

Изделие кондитерское сахаристое десерт замороженный, эскимо «Переро Айс» с миндалем

Производитель: LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.

Поставщик в Беларусь: ОДО «ВИТАЛЮР», Минский р-н.

Почему запретили: в описании говорится, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. «В результате испытаний установлено, что массовая доля общего жира в молокосодержащей части продукта 7,5%, из них массовая доля молочного жира в жировой фазе более 85%, массовая доля растительного жира составляет 15%».

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