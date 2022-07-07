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Жители Волковыска поддержали политзаключенную Ольгу Золотарь

  • 7.07.2022, 21:25
Жители Волковыска поддержали политзаключенную Ольгу Золотарь
Ольга Золотарь

Фотофакт.

Сегодня день рождения замечательной, яркой, смелой женщины Беларуси Ольги Золотарь.

Жители Волковыска поздравляют мать пятерых детей, которую хунта бросила за решетку на 5 лет:

- Каждый из нас будет бороться за освобождение белорусов, находящихся в плену! Нас не остановят, пока лучшие люди страны не сядут за решетку! Никакой диктатуры, никакого равнодушия, никакой несправедливости! - передают телеграм-каналу «Баста!» жители Волковыска.

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