Жители Волковыска поддержали политзаключенную Ольгу Золотарь 7.07.2022, 21:25

Ольга Золотарь

Фотофакт.

Сегодня день рождения замечательной, яркой, смелой женщины Беларуси Ольги Золотарь.

Жители Волковыска поздравляют мать пятерых детей, которую хунта бросила за решетку на 5 лет:

- Каждый из нас будет бороться за освобождение белорусов, находящихся в плену! Нас не остановят, пока лучшие люди страны не сядут за решетку! Никакой диктатуры, никакого равнодушия, никакой несправедливости! - передают телеграм-каналу «Баста!» жители Волковыска.

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