Жители Волковыска поддержали политзаключенную Ольгу Золотарь
- 7.07.2022, 21:25
Фотофакт.
Сегодня день рождения замечательной, яркой, смелой женщины Беларуси Ольги Золотарь.
Жители Волковыска поздравляют мать пятерых детей, которую хунта бросила за решетку на 5 лет:
- Каждый из нас будет бороться за освобождение белорусов, находящихся в плену! Нас не остановят, пока лучшие люди страны не сядут за решетку! Никакой диктатуры, никакого равнодушия, никакой несправедливости! - передают телеграм-каналу «Баста!» жители Волковыска.