Экс-главу Бобруйска назначили руководить Минским хладокомбинатом № 2 7 1.08.2022, 19:10

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Дмитрий Бонохов

Дмитрий Бонохов руководил Бобруйском с 2007 по август 2014 года.

Бывший глава Бобруйского горисполкома и директор Бобруйского мясокомбината Дмитрий Бонохов получил назначение в Минск — с 1 августа он стал директором Минского хладокомбината № 2, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Мингорисполком.

Бонохов, уроженец Мстиславского района, получил образование бухгалтера в Гомельском кооперативном институте и работал в руководстве структур райпо, затем был первым зампредом Осиповичского райисполкома и гендиректором Климовичского ликеро-водочного завода. Затем он окончил Академию управления и спустя полтора года получил свое самое заметное назначение — на должность главы Бобруйского горисполкома.

Бонохов руководил Бобруйском с 2007 по август 2014 года, после чего уволился по собственному желанию. Через полгода он был назначен директором Бобруйского мясокомбината — предыдущий получил обвинение в коррупции. В конце 2020 года Бонохова повысили до должности гендиректора Могилевского государственного объединения «Мясомолпром».

Минский хлодокомбинат № 2 известен своими классическими брендами — такими как мороженое «Каштан», «Столичное» и другие. Также на нем выпускают пельмени и вареники, газированные напитки, торты и другую выпечку.

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