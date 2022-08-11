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Британия даст Украине еще три РСЗО и снаряды к ним

  • 11.08.2022, 3:00
Британия даст Украине еще три РСЗО и снаряды к ним

Об этом сообщил министр обороны Великобритании.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил BBC, что отправит Украине еще три реактивные системы залпового огня, а также значительное количество ракет к ним.

По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине поражать российские поставки боеприпасов и командные центры.

Уоллес сказал, что Британия «очень довольна» тем, как Украина использует ракетные установки, предоставленные Западом. Он отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

«Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина», – сказал Уоллес.

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