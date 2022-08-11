Путина свергнут с трона
- 11.08.2022, 7:40
Ситуация в России может резко измениться.
Российского диктатора Владимира Путина никто сейчас не трогает в РФ и не пытается отстранить от власти, потому что он годами работал над распространением страха как среди простых людей, так и среди олигархов и самой верхушки власти.
Даже если бы кто-то хотел выступить против Путина, они боятся как его самого, так и ФСБ и спецслужб. Об этом сказал социолог, публицист и автор книг «Система Путина», «Новая национальная идея Путина» и др. Игорь Эйдман в интервью для сайта «Главред».
«Вполне очевидно, что Путин работает против интересов всех социальных слоев – как правящей элиты, так и простых людей. Но политическое поле в России так затоптано, так подвергнуто принудительной прополке со стороны российских властей и спецслужб, репрессиям, террору, что все просто боятся. Они боятся Путина, ФСБ, спецслужб. Боятся все – и олигархи, и простые люди, и сами представители путинской верхушки, и сам Путин», – отмечает Эйдман.
Из-за того, что российское общество парализовано страхом, никто из простых россиян не набирается смелости, чтобы попытаться совершить какие-то перевороты.
Однако ситуация может измениться. И изменится она тогда, когда окружение Путина увидит, что Акела промахнулся.
«То есть, что Путин проигрывает, теряет власть, его уже можно не бояться и пора делить тот пирог, который останется после него. Тогда все изменится, и начнется борьба всех со всеми в российской верхушке», – отмечает публицист.