Путина свергнут с трона 11.08.2022, 7:40

Ситуация в России может резко измениться.

Российского диктатора Владимира Путина никто сейчас не трогает в РФ и не пытается отстранить от власти, потому что он годами работал над распространением страха как среди простых людей, так и среди олигархов и самой верхушки власти.

Даже если бы кто-то хотел выступить против Путина, они боятся как его самого, так и ФСБ и спецслужб. Об этом сказал социолог, публицист и автор книг «Система Путина», «Новая национальная идея Путина» и др. Игорь Эйдман в интервью для сайта «Главред».

«Вполне очевидно, что Путин работает против интересов всех социальных слоев – как правящей элиты, так и простых людей. Но политическое поле в России так затоптано, так подвергнуто принудительной прополке со стороны российских властей и спецслужб, репрессиям, террору, что все просто боятся. Они боятся Путина, ФСБ, спецслужб. Боятся все – и олигархи, и простые люди, и сами представители путинской верхушки, и сам Путин», – отмечает Эйдман.

Из-за того, что российское общество парализовано страхом, никто из простых россиян не набирается смелости, чтобы попытаться совершить какие-то перевороты.

Однако ситуация может измениться. И изменится она тогда, когда окружение Путина увидит, что Акела промахнулся.

«То есть, что Путин проигрывает, теряет власть, его уже можно не бояться и пора делить тот пирог, который останется после него. Тогда все изменится, и начнется борьба всех со всеми в российской верхушке», – отмечает публицист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».