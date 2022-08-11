закрыть
11 августа 2022, четверг, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт рассказал, сколько ракет нужно для уничтожения Крымского моста

4
  • 11.08.2022, 9:58
  • 4,914
Военный эксперт рассказал, сколько ракет нужно для уничтожения Крымского моста

ВСУ могут разрушить и Керченский железнодорожный мост - при одном условии.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что ВСУ могут перерезать путь оккупантам через Керченский мост ‒ ракетным ударом в первый пролет, который выводит объект с земли. Об этом он рассказал в эфире телеканала «FreeДом».

«Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет, особенно если бить в первый пролет, выводящий мост из земли. Также можно разрушить и Керченский железнодорожный мост, если попасть по составу, движущемуся с техникой или БК. Он также будет взрываться. Такие взрывы могут привести в негодность и сам железнодорожный мост, и параллельный автомобильный мост», – сказал эксперт.

Напомним, ранее, в апреле 2022 года, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип