Военный эксперт рассказал, сколько ракет нужно для уничтожения Крымского моста 4 11.08.2022, 9:58

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ВСУ могут разрушить и Керченский железнодорожный мост - при одном условии.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что ВСУ могут перерезать путь оккупантам через Керченский мост ‒ ракетным ударом в первый пролет, который выводит объект с земли. Об этом он рассказал в эфире телеканала «FreeДом».

«Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет, особенно если бить в первый пролет, выводящий мост из земли. Также можно разрушить и Керченский железнодорожный мост, если попасть по составу, движущемуся с техникой или БК. Он также будет взрываться. Такие взрывы могут привести в негодность и сам железнодорожный мост, и параллельный автомобильный мост», – сказал эксперт.

Напомним, ранее, в апреле 2022 года, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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