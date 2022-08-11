Резников назвал главный «промах» России во время вторжения 24 февраля 4 11.08.2022, 10:59

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Алексей Резников

Военные РФ нарушили свои же инструкции и правила.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не была подготовленной. Войска начали наступление, не сформировав ударных группировок.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью УП.

«По состоянию на 24 февраля россиянами не было образовано ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т. д», - говорит Резников.

То есть, по его словам, на всех рискованных зонах (вторжение из Беларуси, наступление на юге), россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки.

«Собственно говоря, следствием этого, в том числе стала возможной последовательная деокупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК "Юг" - ред.) спросил: «Что вас больше всего поразило как военного?». И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила», - отмечает Резников.

Глава Минобороны объясняет, по правилам, сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота.

«Но они настолько были убеждены, что нахватом нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-мы поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму. Это значит, что они пошли в наступление, не будучи окончательно готовы. Поэтому и их логистические цепочки резались нами так легко. То же самое произошло и в Беларуси», - подчеркнул Резников.

Он рассказал, с точки зрения военного искусства в Минобороны видели, что россияне не готовы, и поэтому говорили, что для формирования окончательного ударной группировки им нужно еще время - неделю, две, три.

«Я каждый раз спрашивал военных, увидим ли мы это (что российская армия готова к наступлению - ред.). «Да, увидим».

Да, более скептически были настроены наши американские партнеры. Но те же партнеры, в принципе, были убеждены, что 72 часа - и Киев упадет. Однако этого же не произошло», - подытожил Резников.

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