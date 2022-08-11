Найдены следы первой развитой цивилизации Америки 11.08.2022, 11:16

Она появилась еще до майя.

Археологи в Мексике обнаружили два барельефа ольмеков, высеченных в больших круглых камнях. Считается, что они изображают местных правителей с ритуальными гримасами, пишет heritagedaily.com.

Скульптуры-близнецы нашли в Теносике, городе штата Табаско, недалеко от южной границы Мексики. Ученые предположили, что статуи изображают правителей древней цивилизации ольмеков. Они правили между 1200 г. до н.э. и 400 г. до н.э. и считаются первой развитой доиспанской цивилизацией в Мезоамерике. Сегодня они наиболее известны своими скульптурами колоссальных голов.

Диаметр массивных 3D-скульптур из известняка составляет примерно полтора метра и весят 700 кг каждая. Согласно официальному заявлению ученых, на двух резных памятниках изображены лица местных правителей с разинутыми «сердитыми ртами» и скрещенными руками. На скульптурах также изображены диадемы, кукурузные початки и ольмекские кресты. Открытые рты лидеров намекают на «рев ягуара», пишут антропологи.

Исследователи из Министерства культуры правительства Мексики отметили, что самое необычное в рельефах — это расположение ртов на фигурах. Они вырезаны, как у ахавов — это титул знати государств цивилизации майя, которые переняли традиции ольмеков. Похоже, портреты, датируемые периодом между 900 и 400 годами до н. э., принадлежали важным лицам общины.

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