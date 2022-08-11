Россия понесла огромные потери: новые кадры последствий взрывов на аэродроме в Крыму 2 11.08.2022, 11:58

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Выгорела громадная территория, а разлет осколков был еще больше.

Расследователи обнародовали новые кадры, которые демонстрируют масштаб взрывов и пожара на авиабазе «Саки» в оккупированном Россией Крыму, где 9 августа произошли взрыва. Выгорела огромная территория, а разлет осколков, очевидно, был еще больше.

Соответствующие фотографии со спутника обнародовал в Twitter журналист проекта Bellingcat Вим Звейненбург. Telegram-канал obozrevatel.ua поделился видео, где можно сравнить снимки «до» и «после» (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Звейненбург уточнил, что фото сделаны в инфракрасном диапазоне. Области красного цвета – это зеленая живая растительность, а черные места – это следы пожарищ.

«Мы с Planet сделали изображение False-Color об атаке на авиабазу «Саки» в оккупированном Россией Крыму, чтобы показать следы пожара», – написал журналист.

Как видно, на снимках черный цвет охватил почти всю территорию аэродрома, а также соседних строений. Это доказывает, что армия страны-террориста понесла большие потери.

Напомним, в Крыму 9 августа прогремели взрывы в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке Сакского района.

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