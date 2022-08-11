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Сможет ли сельское хозяйство компенсировать падение ВВП Беларуси?

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  • 11.08.2022, 16:25
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Сможет ли сельское хозяйство компенсировать падение ВВП Беларуси?

Комментарий эксперта.

Накануне замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич посетил Кобринский район. Во время поездки он заявил, что темп роста ВВП за январь-июль оценивается на уровне около 95%.

При этом он отметил: реальный сектор продолжает адаптироваться к текущим условиям и преломление отрицательного результата ожидается по итогам августа.

«Салідарнасць» обратилась за комментарием по этому поводу к экономисту Льву Марголину.

— Я бы обратил внимание на то, что замминистра говорит о переломе отрицательной тенденции. При этом он отмечает, что на сегодня объемы составляют 95%, — комментирует ситуацию эксперт. — Но Ярошевич не говорит, что означает перелом тенденций. Это будет 96% или, наконец, станет 101%?

Второй момент — он делает упор на сельское хозяйство, отмечая, что в этом году уборочная кампания идет позже и что ожидается более высокий урожай зерновых.

Это действительно положительный фактор, но я бы обратил внимание на то, что он сезонный. То есть за счет роста урожайности нам, возможно, удастся немного приглушить эту тенденцию сокращения, а что будет в сентябре, октябре и так далее?

В принципе, я бы следовал призыву Ярошевича посмотреть на ситуацию по результату августа. Месяц сбора урожая всегда позитивный, если только нет провала в результате погодных условий и т.д.

Посмотрим, сможет ли вообще сельское хозяйство компенсировать падение, чтобы за восемь месяцев у нас было не 95 и не 96%, а 100% ВВП. Или это только небольшая частичка: с одной стороны, отрицательную тенденцию переломили, но будет ли этот перелом постоянным или мы опять повернемся к падению?

И последний момент. Пресс-служба министерства сообщает, что Ярошевич посетил два частных предприятия. Означает ли это, что в министерстве экономики наконец поняли, что в тяжелых условиях частный сектор всегда более устойчив к потрясениям, чем государственный? Или же это просто стечение обстоятельств? Об этом, к сожалению, не говорится, но это очень важный момент.

По поводу заявления о том, что реальный сектор продолжает адаптироваться к текущим условиям, что сопровождается перекраиванием деловых связей и бизнес-процессов, экономист говорит следующее:

— Я бы сказал, что здесь речь идет о налаживании новых логистических цепочек. Потому что если введены санкции против белорусской калийной отрасли, то это не означает, что они распространяются на весь мир.

Бразилия, Индия и Китай с удовольствием будут покупать белорусские удобрения, тем более, что они, скорее всего, будут дешевле, по сравнению с другими. Вопрос: как их доставить? Как раз этим сейчас и занимается белорусская экономика. Вполне возможно, что каких-то успехов на данном поприще можно будет добиться.

Если в результате сбора урожая окажутся его излишки, то они будут экспортироваться. Причем чаще всего это экспорт в обмен на импорт.

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