Строительный рынок Беларуси рухнул 12.08.2022, 11:20

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За первые полгода падение составило более 13%.

По данным Белстата, за январь-июнь 2022 года объем подрядных работ, выполненных строительными организациями, составил 5,8 млрд руб. Это 86,7% от значения за такой же период 2021 года.

То есть, объем строительных работ, выполненных в 1-м полугодии, снизился на 13,3%, заметила «Экономическя газета».

По статистике Белстата, более 50% объема выполненных подрядных работ пришлось на Минск (1986,9 млн руб.) и Минскую область (996,7 млн руб.) — 34,1% и 17,1% соответственно.

В лидерах с прошлого года остались Гомельская и Брестская области. Там объем работ в январе-июне 2022 года составил 665,3 млн руб. и 659,5 млн руб. соответственно.

В Гродненской, Витебской и Могилевской областях организации выполнили меньше строительных работ — 560,9, 523,6 и 426,8 млн руб. соответственно.

При этом, как пишет издание, более 20% подрядных работ связаны с текущим и капитальным ремонтом – объем таких работ в 1-м полугодии 2022 г. составил 1,3 млрд руб. — 92,5% от уровня января-июня 2021 г.

Кстати, всю отрасль держит жилищное строительство. Так, за январь-июнь 2022 года ввели в эксплуатацию 1913,8 тыс. кв. м жилья, или 93,8% к уровню 1-го полугодия 2021 г. Объем вложенных средств составил 2,9 млрд руб. (на 4,7% меньше значения прошлого года).

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