В белорусских магазинах продолжаются перебои с молоком 12.08.2022, 17:20

Лукашисты не в состоянии решить эту проблему.

В последние пару месяцев белорусы сталкиваются с перебоями, а порой и дефицитом молочной продукции. Представители торговых сетей неофициально признают, что с предприятий стали завозить меньше продукции, сами производители молочки почти не комментируют ситуацию. Картина складывается из неформальных бесед, опубликованных документов и сообщений читателей. Zerkalo.io разбиралось, какая в стране ситуация с молочными продуктами и в чем причина дефицита молока долгого срока хранения, сливок и других продуктов.

Что случилось с молоком и сливками

Весной стали появляться сообщения о перебоях с наличием молока и сливок в магазинах. Постепенно таких сообщений становилось все больше. В июне читатели рассказали о том, что на предприятиях за вредность стали выдавать молоко Минского молочного завода № 1 в упаковках из-под йогурта. Однажды такое молоко даже попало на полки одного из магазинов Витебской области. По неподтвержденной информации, это было связано с проблемами с упаковкой. На самом предприятии на наши вопросы про упаковку тогда не ответили ни по телефону, ни в электронных письмах.

Информацию о том, что у молочных заводов все же есть трудности с упаковочным материалом, подтвердил документ гомельского предприятия «Милка вита», в котором руководство предупреждает торговый дом, куда поставляет свою продукцию, о проблемах с упаковкой Tetra Pak для молока и сливок и что с начала июля заказы на них будут выполнять «исходя из остатков упаковочного материала».

Тем временем сообщений о перебоях с молоком и сливками в упаковках длительного хранения (тот самый Tetra Pak) становилось все больше. Порой наши читатели сообщали, что молоко и сливки пропадали в некоторых магазинах совсем: завозы были небольшими и продукцию быстро раскупали. Перебои продолжаются до сих пор.

Что говорят производители, торговые сети и чиновники

Сначала производители и чиновники никак не комментировали ситуацию, а вопросы журналистов оставляли без ответов. Но когда медиа стали рассказывать о проблеме, начали появляться и комментарии чиновников, пусть и довольно скудные. Так, Минсельхозпрод публично признал проблему только в начале августа. Там снижение производства молока объяснили проблемами с упаковкой из-за введенных санкций. Но, по словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко, в магазинах молочных продуктов достаточно. «Чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке, в пленке», — заверял он.

Проблему молока обсуждали на заседании правительства, чиновников и Лукашенко 9 августа. Тогда глава Минсельхозпрода Игорь Брыло признал, что проблема с упаковкой действительно есть. Tetra Pak пока «удается заместить в полном объеме». Но если в министерстве считают, что дефицит молочной продукции связан только с этой проблемой, то глава правительства Роман Головченко уточняет: главная причина сокращения ассортимента товаров в административном регулировании цен на молочку.

С чем связаны перебои с молочкой

Первая и основная проблема — отсутствие упаковки. Весной появилась информация о том, что европейские санкции затронули поставки в Россию сырья и материалов для производства уникальной упаковки Tetra Pak, которая используется для жидких продуктов. Это сказалось на работе завода в Подмосковье, где такую упаковку производит «дочка» шведкой компании Tetra Pak. Параллельно в России начали говорить о проблемах с краской для оформления упаковок. В представительстве компании в России нашего журналиста заверяли, что поставки упаковки в Беларусь продолжаются. «Мы ввозим все, что можем ввозить с учетом введенных ограничений. Сейчас мы продолжаем работу на российском и белорусском рынках», — говорили в пресс-службе.

Перебои с поставками такой упаковки могут оказать серьезное влияние на производителей напитков и молочных продуктов. Дело в том, что Tetra Pak — это крупнейший с мире производитель упаковки, в которой жидкие продукты могут храниться долго. Ее особенность в том, что состоит она из нескольких слоев разного материала, что позволяет хорошо сохранять продукты даже без холодильника. Такими упаковками, произведенными на российском дочернем предприятии шведской компании, пользуются более 200 заводов в Беларуси и России.

В июне шведский производитель упаковки пытался убедить местные власти снять ограничения на экспорт сырья и комплектующих в Россию для производства упаковки Tetra Pak. Он обосновывал свою просьбу гуманитарными целями. Но шведские власти отказали компании и не стали исключать ее из введенных ЕС ограничений.

Завод в Подмосковье, который работает по шведским технологиям, продолжает производить упаковку как самостоятельная структура. Но объемы выпуска заметно сократились, так как предприятие ищет новых поставщиков необходимых материалов и выстраивает заново логистику.

Лукашенко во время заседания 9 августа потребовал «за ночь» перестроить линии и упаковывать молочку в пластиковые бутылки. Но сделать это не так просто. Во-первых, системы на предприятиях настроены на работу с конкретной упаковкой. Это значит, что при всем желании нельзя вместо прямоугольной коробки в станки загружать пластиковые бутылки. Во-вторых, любое производство имеет ограниченные мощности. Иначе говоря, можно увеличить объемы выпуска молока в пластиковых бутылках, но сделать это получится только до определенного уровня. Например, выпускали в цеху условные пятьдесят тысяч бутылок, а при максимальной загрузке могут производить сто тысяч бутылок, а вот достичь объемов в 120 тысяч бутылок уже не получится. В-третьих, молоко в пластиковой бутылке и молоко в упаковке Tetra Pak отличается, у него разная технология производства. Это значит, что для увеличения производства первого из них надо полностью перестраивать технологию подготовки молока для розлива по бутылкам.

Но перебои с упаковкой — не единственная причина. Есть и другие. Одна из них — это административное регулирование цен в Беларуси. В рыночных условиях цены на товары тесно связаны со спросом и предложением. Очевидно, в Беларуси есть спрос на молочку, ведь это те продукты, которые мы едим каждый день. Но точно такой спрос есть и на соседнем российском рынке. Но разница в ценах — у нас их пытаются сдерживать, а в России — нет. Производитель обычно поставляет часть своей продукции на наш рынок, а часть — на российский и другие. Но сейчас в связи с проблемами с упаковкой и необходимостью перестраивать производственные процессы объемы выпуска снизились. И встал вопрос, как продать меньшее количество товара как можно выгоднее. Молочные заводы оказываются перед выбором: поставлять сократившиеся объемы на белорусский рынок по низким ценам и, возможно, оказаться в убытке или отвезти продукт в ту же Россию и заработать хотя бы немного. С точки зрения бизнеса выбор очевиден.

Эту проблему признал во время заседания по экономике Роман Головченко:

С ростом интереса к зарубежным рынкам связан и рост затрат на производство. Производители оказались в ситуации, когда расходы у них увеличились, а поднимать цены сильно не получится из-за установленного в стране потолка цен. В таких условиях, с одной стороны, производители ищут новые более выгодные рынки сбыта, сокращая поставки на внутренний рынок, с другой стороны, торговые сети, понимая, что, скорее всего, будут продавать эти товары себе в убыток, сужают ассортимент до минимально необходимого.

Примечательно, что россияне говорят о снижении импорта белорусских молочных продуктов. «Импорт мяса и молока из Беларуси снизился примерно на 5−7%», — заявлял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в июне.

Третий фактор, который влияет на наполняемость полок магазинов молочными продуктами, связан с производством пластиковых упаковок и их составляющих. Официально об этом тоже стараются не говорить, но косвенных подтверждений тому достаточно: от исчезновения прозрачных крышечек на сметане и трубочек в соке для детей до изменения упаковки некоторых напитков. В «Беллакт» весной поясняли, что трубочки в страну, как и некоторую упаковку, импортировали из Украины, а после закрытия границ стали искать новых поставщиков.

Внизу старая партия с традиционными для этого напитка крышечками оранжевого цвета, сверху — зеленого.

Чего ждать в ближайшем будущем

Привычное решения проблемы для белорусской реальности, — централизованная установка больше поставлять продукции на белорусский рынок и ограничить экспорт. Такие походы власти используют, например, по муке, сахару, соли.

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