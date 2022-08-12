«Сняли усадьбу на 100 гостей и заказали координатора» 1 12.08.2022, 17:50

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Белорусы рассказали, сколько сейчас тратят на свадьбу и на чем можно сэкономить.

Август — свадебный месяц. «Вечерний Гродно» решил узнать, сколько сейчас тратят на бракосочетание и на чем экономят. Наши герои — гродненские пары, которые поженились в этом году.

Вместо толпы гостей — романтический ужин на двоих

Нестер Елена (30 лет, тестировщик в IT-компании) и Артем (33 года, продавец-консультант в магазине техники)

Свадьба — 15 апреля

Бюджет — 500 долларов

Елена и Артем познакомились через популярное интернет-приложение для знакомств и влюбились друг в друга. Спустя некоторое время стали жить вместе. Через год молодой человек сделал предложение руки и сердца… в Турции.

— Думали пожениться по приезде, но потом решили: пусть немного потеплеет, — рассказывают молодожены.

Весной подали заявление в загс и через неделю расписались — скромно, без лишнего шума и толпы гостей. Свадебное платье для невесты и костюм для жениха покупать не стали. Елена сама сделала макияж и прическу. Ни фото, ни видеосъемки не было. Торт не заказывали. Вечером устроили романтический ужин на двоих в ресторане.

На следующий день отметили праздник в кругу друзей Артема, а через неделю — с подругами Елены. В мае знаменательное событие отпраздновали с родителями.

— Я никогда не представляла свою свадьбу до мелочей. Для меня это был бы большой стресс — все продумывать и готовить. Жалею только, что не было фотографа. У нас остались почти одни селфи, — говорит супруга.

В день торжества, пятницу, Елена взяла отгул, но поработать все равно пришлось — нужно было срочно сделать проект. С чем девушка быстро справилась и продолжила праздник.

Итого из расходов на свадьбу: госпошлина в загсе — 32 рубля, кольца — 600 рублей, ресторан — 150 рублей, посиделки с друзьями и родителями — 150 рублей.

Сняли усадьбу на 100 гостей и заказали координатора

Красовские Александра (24 года, бухгалтер) и Павел (25 лет, старший инженер Гродненского областного УМЧС)

Свадьба — 8 июля

Бюджет — 7 тысяч долларов

Познакомились, когда Павел был курсантом и учился в Минске, Александра работала в Гродно. На «расстоянии» влюбленные жили четыре года. В 2020-м парень сделал предложение, и через два года сыграли свадьбу.

К знаменательному событию начали готовиться до Нового года и благодаря этому сэкономили. Заранее заказали торт, свет, жидкий дым, зимой во время праздничных скидок купили кольца. Павел сам сделал пригласительные в фотошопе. Вместо дорогостоящего фейерверка в завершение вечера выбрали бенгальские огни и арку с подсветкой. Макияж, прическу, свадебное платье, фотографа и церемониймейстера заказывали в Волковыске, где многие услуги и аренда оказались дешевле.

— Очень хотелось отметить торжество в усадьбе. Нашли место в Берестовицком районе. По цене вышло значительно ниже, чем в Гродно усадьбах около него, — рассказывают молодые люди.

Свадьба получилась большой — собралось около ста человек. Чтобы их доставить к месту торжества и развезти после праздника, наняли большой автобус и бус (для молодежи). К основательным тратам можно добавить услуги видеографа и ведущего из Гродно. Наняли координатора свадебного торжества на весь день.

— И не прогадали. Она решала все организационные вопросы. Нам и родителям можно было расслабиться и по-настоящему отдыхать, — говорят супруги. — Правда, казусы были: сначала мы забыли свидетельство о браке у церемониймейстера. Позже выяснилось, что посчитали не всех, поэтому пришлось решать, как гостей посадить и накормить.

Второй день отмечали в частном доме жениха — не понадобилось арендовать помещение.

На красоте не экономили

Сафошкины Анна (24 года, педиатр) и Дмитрий (25 лет, мастер камнеобработки)

Свадьба — 22 июля

Бюджет — 4 тысячи долларов

Анна и Дмитрий родом из Зельвы, там же и познакомились. Девушка училась в медуниверситете в Гродно, парень устроился на работу на предприятие в Аульсе. Через год Дмитрий сделал предложение… со сцены популярной в Зельве «Анненской ярмарки».

— Сначала думали просто расписаться. Но родственников оказалось так много, что устроили пышную свадьбу со всеми традициями, — рассказывают молодожены.

Торжество отмечали в Зельве. Арендовали роскошный зал, наняли декоратора, которого при подготовке пришлось сменить…

— В первый раз нас обманули: скатерти оказались с дырками. Мы не проверили и потеряли на этом 200 рублей. Нашли другого декоратора, в Волковыске, — говорят супруги.

Итого аренда помещения, блюда, напитки и декор зала потянули около 3900 рублей. Внушительная сумма ушла на мелочи: бутоньерки, подарки, пригласительные обошлись в 500 рублей. Плюс торт — 100 рублей, аренда двух машин — около 260 рублей, регистрация в загсе — 50 рублей, венчание с венчальным набором — 200 рублей.

— Хотелось, чтобы мы хорошо выглядели, поэтому на одежде не экономили. Платье и костюм были очень красивыми. Шикарный букет невесты заказали в Гродно, — говорят Анна и Дмитрий.

Таким образом, наряды обошлись по 1000 рублей каждый. Макияж, прическа, маникюр и педикюр невесты — 310 рублей.

Выбрали дорогого фотографа из Гродно, остальные услуги заказали в Зельве и Волковыске. Ведущий стоил 300 долларов, но привез свои свет, дым и программу развлечений. Вместо видеографа и салюта устроили так называемую гендерную вечеринку, где узнают пол будущего ребенка.

Единственное, о чем жалеют, что не наняли координатора — хватало неорганизованности и суеты, особенно вначале.

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