На работу в метро Сан-Франциско взяли ястреба 12.08.2022, 22:44

Чем он занимается.

В Сан-Франциско появился новый шериф — его зовут Pac-Man («Пакман» — герой популярной видеоигры 1980-х). Пятилетний ястреб вместе со своим владельцем Рики Ортизом недавно был нанят для патрулирования станции метро Эль-Серрито-дель-Норт, чтобы держать голубей в страхе и защищать пассажиров от голубиных экскрементов. Мужчина и пернатый охранник начали патрулировать станцию этим летом, заключив контракт с транспортной компанией Bay Area Rapid Transit (BART). Команда работает на станции метро и в ее окрестностях три дня в неделю. Они начинают свой день у входа на станцию, затем осматривают платформы, распугивая голубей, отдыхающих на различных конструкциях. Птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров, но Ортиз говорит, что Pac-Man отпугнул многих голубей, пишет «Зеркало».

Представитель BART говорит, что за эти годы они испробовали множество тактик по распугиванию голубей: от установки шипов и сетей, отпугивающих птиц, до монтажа статуй сов и экспериментов с шумом. Но наиболее эффективным оказался Pac-Man. Фото: Reuters

Ортиз утверждает, что ястребы — естественные крылатые хищники, от которых голуби стараются держаться подальше. Фото: Reuters

Станция метро со множеством уступов, знаков, платформ и трубопроводов — идеальная среда для проживания и размножения голубей. Фото: Reuters

Ортиз подкармливает птицу кусочками мяса перепела или кролика, чтобы ястреб не начал питаться голубями или местными грызунами во время их работы. Фото: Reuters

Иногда простое присутствие голубиного хищника — это то, что необходимо для выполнения работы. Фото: Reuters

Pac-Man носит GPS-передатчик на случай, если заблудится, как того требует закон штата. Но Ортиз говорит, что ему никогда не приходилось его использовать. Хотя он ожидал, что ястреб поначалу может быть немного сбит с толку звуками приближающихся и уходящих

Pac-Man популярен среди пассажиров: горожане периодически подходят, чтобы сфотографироваться с ястребом и его владельцем. Фото: Reuters

«В конце рабочей недели количество голубей на станции уменьшается в два раза», — утверждает Рики Ортиз. Фото: Reuters

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