На работу в метро Сан-Франциско взяли ястреба

В Сан-Франциско появился новый шериф — его зовут Pac-Man («Пакман» — герой популярной видеоигры 1980-х). Пятилетний ястреб вместе со своим владельцем Рики Ортизом недавно был нанят для патрулирования станции метро Эль-Серрито-дель-Норт, чтобы держать голубей в страхе и защищать пассажиров от голубиных экскрементов. Мужчина и пернатый охранник начали патрулировать станцию этим летом, заключив контракт с транспортной компанией Bay Area Rapid Transit (BART). Команда работает на станции метро и в ее окрестностях три дня в неделю. Они начинают свой день у входа на станцию, затем осматривают платформы, распугивая голубей, отдыхающих на различных конструкциях. Птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров, но Ортиз говорит, что Pac-Man отпугнул многих голубей, пишет «Зеркало».
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