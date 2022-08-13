В Турции медведь «опьянел», отведав галлюциногенного меда 7 13.08.2022, 11:03

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Схожий эффект может вызвать мед на основе пыльцы каштана и липы.

В черноморском регионе Турции сотрудники лесного хозяйства обнаружили «пьяного» медведя и отвезли его ветеринару. Животное наелось галлюциногенного меда. Об этом сообщает The Daily Mail.

На кадрах, снятых в районе города Йигылджа (провинция Дюздже), медведь раскачивался, скулил и смотрел в пространство, сидя в кузове пикапа лесника.

Косолапый наелся «безумного» меда, что по-турецки звучит как «дели-бал» — разновидность меда на основе рододендрона, обладающего галлюциногенным эффектом.

Медведя с затрудненным дыханием доставили к ветеринару, в дальнейшем, после того, как состояние улучшится, его собираются выпустить в дикую природу.

Местные жители рассказали, что незадолго до этого случая видели медведицу с двумя медвежатами.

Молодого медведя обнаружил лесничий Ясин Озтас, по словам которого, животное передали в Управление национальных парков и охраны природы города Дюздже.

Поначалу группа сотрудников службы по защите леса испугалась, но затем они поняли, что медвежонку нездоровится.

Галлюциногенный мед

Эксперт по пчеловодству доктор Мерал Кекекоглу, в интервью местным СМИ рассказал, что рододендроновый мед может быть опасен, хотя и обладает рядом целебных свойств.

Но если его съесть слишком много, это чревато летальным исходом.

«Есть сомнение, что мед может таким образом воздействовать на медведя, но все же в теории это возможно. И если мед так уж подействовал на медведя, представьте, что было бы с человеком», — сказал Кекекоглу.

Схожий эффект может вызвать мед на основе пыльцы каштана и липы.

«Если количество грайанотоксина высокое, может снизиться артериальное давления, могут быть галлюцинации», — объяснил специалист.

Гайанотоксины — разновидность нейротоксинов, которые содержатся в некоторых растениях

По словам доктора Кекекоглу, при умеренном употреблении мед с содержанием упомянутого вещества полезен при гипертонии и астме.

В своем заявлении Главное управление лесного хозяйства Турции объяснило, что, скорее всего, медвежонок переел меда.

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