«Онколог уволился, больных направляем к терапевту» 13.08.2022, 15:18

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Белорусские врачи массово уезжают работать в Польшу.

Жительница Слонима сообщила телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» о том, что в Слонимской ЦРБ нет онколога.

– Я хотела записаться на прием к онкологу, но мне в поликлинике в регистратуре сказали, что онколога в больнице нет. И это в то время, когда статистика по онкозаболеваниям в Беларуси с каждым годом растет, – возмутилась женщина.

В районной поликлинике медрегистратор подтвердила, что онколога нет.

– Онколог уволился, больных направляем к терапевту, – пояснила медик.

Стало известно со слов коллег врача-онколога, что доктор уехал работать в Польшу.

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