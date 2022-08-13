«Онколог уволился, больных направляем к терапевту»
- 13.08.2022, 15:18
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Белорусские врачи массово уезжают работать в Польшу.
Жительница Слонима сообщила телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» о том, что в Слонимской ЦРБ нет онколога.
– Я хотела записаться на прием к онкологу, но мне в поликлинике в регистратуре сказали, что онколога в больнице нет. И это в то время, когда статистика по онкозаболеваниям в Беларуси с каждым годом растет, – возмутилась женщина.
В районной поликлинике медрегистратор подтвердила, что онколога нет.
– Онколог уволился, больных направляем к терапевту, – пояснила медик.
Стало известно со слов коллег врача-онколога, что доктор уехал работать в Польшу.