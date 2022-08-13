Украинские морские пехотинцы за неделю ликвидировали более 230 оккупантов и немало их техники 2 13.08.2022, 16:51

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В частности, были полностью уничтожены три танка, семь САУ и зенитно-ракетный комплекс «ТОР».

Украинские военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в период с 6 по 12 августа ликвидировали более 230 российских захватчиков и нанесли им серьезные потери в технике. Об этом сообщает Командование морской пехоты.

Отмечается, что за неделю морские пехотинцы уничтожили:

- личного состава – более 230 захватчиков,

- танков – 3,

- ББМ (БМП, БТР) – 8,

- САУ – 7,

- прицепной артиллерии – 7,

- РСЗО – 3,

- ЗРК «ТОР» – 1,

- минометных расчетов – 6,

- автомобильной техники – 11,

- специальной техники – 5.

Также уничтожены 4 склада с горюче-смазочными материалами и один склад с боеприпасами.

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