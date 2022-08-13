Украинские морские пехотинцы за неделю ликвидировали более 230 оккупантов и немало их техники

Украинские морские пехотинцы за неделю ликвидировали более 230 оккупантов и немало их техники2
- 13.08.2022, 16:51
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В частности, были полностью уничтожены три танка, семь САУ и зенитно-ракетный комплекс «ТОР».
Украинские военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в период с 6 по 12 августа ликвидировали более 230 российских захватчиков и нанесли им серьезные потери в технике. Об этом сообщает Командование морской пехоты.
Отмечается, что за неделю морские пехотинцы уничтожили:
- личного состава – более 230 захватчиков,
- танков – 3,
- ББМ (БМП, БТР) – 8,
- САУ – 7,
- прицепной артиллерии – 7,
- РСЗО – 3,
- ЗРК «ТОР» – 1,
- минометных расчетов – 6,
- автомобильной техники – 11,
- специальной техники – 5.
Также уничтожены 4 склада с горюче-смазочными материалами и один склад с боеприпасами.