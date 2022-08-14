В России военный с «Авроры» публично наложил на себя руки 1 14.08.2022, 9:12

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Мать отказывается верить в самоубийство моряка.

В Санкт-Петербурге (РФ) военный, который нес службу на крейсере-музее «Аврора», при свидетелях покончил с собой: пригнул в Неву. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot, который и опубликовал видеокадры с моментом самоубийства.

Известно, что 19-летний матрос Вячеслав Демиденко 11 августа бросился в Неву с Сампсониевского моста, когда шел с сослуживцами из Военно-медицинской академии им. Кирова на крейсер «Аврора». Он выбежал из строя, прыгнул в реку и утонул

Спасать Демиденко бросились еще два военных, которые тоже чуть не ушли на дно реки.

СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Тело утопленника до сих пор ищут спасатели.

Что известно о личной жизни Демиденко

Телеграм-канал сообщил, что погибший военный жил в Калининграде. Он служил в военной части № 22885 в должности стрелка отделения охраны.

Изданию «Медиазона» удалось узнать подробности о родителях самоубийцы.

Мать погибшего — Наталья Демиденко. Женщина работает парикмахером в Калининграде. Отец — сотрудник МВД на пенсии.

Родные погибшего говорят, что он попал в армию после окончания колледжа при Балтийском университете имени Иммануила Канта. Там парень получал специальность техника-механика. О военной карьере не мечтал и хотел заниматься мотоциклами.

В Калининграде у Демиденко осталась девушка.

К слову, мать не верит в версию о самоубийстве сына. Говорит, что он был стрессоустойчивым. Кроме того, женщина якобы со слов очевидцев рассказала, что в воде Вячеслав Демиденко запаниковал и звал на помощь.

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