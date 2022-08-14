«Нашли женщину из Минска — идеальный вариант» 14.08.2022, 11:42

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Три истории, как белорусские релоканты нанимали нянь в Грузии, Литве и на Кипре.

Журналисты Devby спросили у читателей, кто помогает им с маленькими детьми, когда бабушки и дедушки за много километров. Издание собрало 3 истории: из Грузии, Литвы и Кипра.

Кейс 1: «Нашли няню через группы в Facebook»

локация: Грузия

возраст ребенка: 3 года

кто помогает: няня

стоимость: 1300 лари в месяц (около 480 долларов по курсу)

Мы в Грузии с марта. Нашему ребенку 3 года, и я как работала в декрете в Минске, так и продолжаю здесь. Малышу мы очень быстро нашли няню. Для поиска использовали группы в Facebook — здесь это основная соцсеть.

Наша няня работает с 10:00 до 20:00, и в месяц мы платим ей 1300 лари (около 480 долларов по курсу) — это дешевле, чем в Минске. Изучали и варианты с садиками, они стоят около 400 лари в месяц. Но мне удобнее с няней, так как в детском саду дети часто болеют, а это плохо сочетается с работой.

Кейс 2: «Нашли женщину из Минска — идеальный мэтч»

локация: Кипр

возраст ребенка: 7 лет, двойняшки

кто помогает: няня

стоимость: 300-350 долларов в месяц

У меня двое детей — двойняшки-семилетки, с которыми мы переехали на Кипр в начале мая. Поскольку школа начнется только осенью, то вопрос найма няни был для нас очень актуален. Искали ее уже на месте — в местных чатах. В итоге нашли женщину из Минска — тоже переехала, она фотограф, но еще работает с нашими детьми. Выбирали по личному общению, но также учитывали реакцию наших двойняшек.

В итоге получился идеальный мэтч — и няня, и дети получают удовольствие от того, как проводят время вместе. Они ездят на море позагорать и искупаться, вместе изучают языки и занимаются, если надо — няня готовит для детей. Мы приглашаем няню в будние дни на 4-5 часов, в остальное время дети играют на улице с друзьями (у нас большой закрытый жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, в том числе для детей, вся территория охраняется).

Услуги няни обходятся нам в 300-350 долларов. Пока искали, мы изучали, сколько это вообще может стоить в северной части Кипра: так вот няни с супер-пупер скиллами и всякими дипломами просят нереальные деньги — счет может идти на десятки долларов в час.

Кейс 3: «Няня сказала, ребенку нужен психиатр. Расстались с ней»

локация: Литва

возраст ребенка: 2 года

кто помогает: частный детсад

стоимость: 560 евро в месяц + 130 на питание

Мы живем в Литве, переехали в ноябре прошлого года. Для двухлетней дочки сначала искали няню — заключили контракт с агентством по подбору нянь, за поиск заплатили 800+ евро. Требование было таким: найти нашей малышке русскоязычную няню с современными взглядами на воспитание.

Нам подобрали местную 70-летнюю женщину, которая плохо говорила по-русски. Через неделю попыток подружить с ней двухлетку, няня сказала, что ребенок «слишком много плачет» — и ей нужен психиатр. Расстались с няней в ту же секунду.

А через пару недель мы привели малышку в частный англоязычный садик — и теперь все прекрасно: малышка хорошо адаптировалась, научилась считать до 10 и петь по-английски. Преподаватели в нашем садике говорят на английском, но многие знают и русский, да и русскоязычных детей полно. Все супер, не считая детских вирусов, но это неизбежно.

Садик среди других англоязычных частных детсадов мы выбирали по описанию, но и по цене он оказался в середине. Тут государство в месяц компенсирует 100 евро на оплату сада при наличии ВНЖ, поэтому нам обучение обходится в 560 евро + питание (завтрак-обед-полдник) в месяц около 130 евро.

Еще добавлю, что цены на услуги няни, как мне сказали в агентстве, в среднем в Литве составляют 800-1000 евро в месяц (при рабочем графике по 8 часов 5 дней в неделю). Если оплата почасовая — то это минимум 5 евро, а обычно ближе к 10.

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