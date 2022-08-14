В центре Минска поставили огромный плакат с ложной схемой 14.08.2022, 13:02

1,868

На стенде заметили огромное количество орфографических ошибок.

В центре Минска, на площади Независимости, кто-то поставил огромный плакат. Не просто плакат — а якобы схему реконструкции территории возле Красного костела. Согласно этой схеме, памятник подпольщику собирались передвинуть, а вместо него поставить памятник Яну Павлу II.

На стенде с многочисленными орфографическими ошибками была размещена схема «проекта реконструкции благоустройства участка костела св. Симеона и Елены в г. Минске» (написание приведено в соответствии с оригиналом), сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Среди прочего, на ней было указана точка, обозначенная как «Памятник папе Иоанну Павлу II». В реальности там находится мемориал на месте гибели минского подпольщика, Героя Советского Союза, редактора первого номера подпольной газеты «Звязда» Владимира Омельянюка. Памятник, согласно схеме, предлагалось переместить в сторону колокола Нагасаки.

Горожане обратились в Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Там отреагировали мгновенно, подключив «Минскую спадчину», администрацию района и городскую прессу. Оказалось, что схема эта ложная и не соответствует действительности. Директор предприятия «Минская спадчина» Александр Кохан, на балансе которого находится здание Красного костела, подчеркнул, что никакой проект реконструкции предприятием не разрабатывался:

— Здание костела и прилегающая к нему территория содержатся и обслуживаются нашим предприятием. Никаких работ по благоустройству в ближайшее время здесь не предполагается. Все объекты, которые сейчас находятся на территории, прилегающей к костелу, включая и памятник Герою Советского Союза Владимиру Омельянюку, никуда переносить не планируется.

Составители «плана» и владельцы стенда исковеркали имя героя, назвав его А. Омеляником, в то время как на самом деле он Омельянюк Владимир Степанович.

Информационный стенд у Красного костела был установлен неизвестными людьми. В настоящее время предприятие связалось с религиозной общиной, чтобы прояснить, кто это сделал и кто разработал такой «проект».

— По информации, полученной от общины, и будут приняты соответствующие решения, — добавил А. Кохан.

Директор КУП «Минская спадчина» также рассказал, что по вопросу согласования на проведение каких-либо работ на территории у костела обращения не поступали ни на предприятие, ни в районную или городскую администрации.

На самой схеме указано, что автор проекта — заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».