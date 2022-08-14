На Запорожской АЭС появилась серьезная угроза утечки радиации 10 14.08.2022, 13:39

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Один энергоблок станции отключен из-за повреждений.

На Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации. Об этом сообщает «Энергоатом».

На ЗАЭС действия оккупантов могут привести к нарушению норм радиационной и пожарной безопасности. В результате обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков и объединенный вспомогательный корпус.

«Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС», - говорится в сообщении.

Украинский персонал, который работает на станции, пытается сделать все возможное, чтобы не допустить катастрофы. Они также ликвидируют повреждения, которые наносят оккупанты.

«Учитывая то, что действия захватчиков предсказать невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира», - говорится в сообщении.

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