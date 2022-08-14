В Аргентине нашли необычного динозавра 14.08.2022, 16:32

1,048

Он весил как кошка и ходил на задних лапках.

Палеонтологи объявили об обнаружении на юге Аргентины ранее неизвестного маленького бронированного динозавра — Jakapil kaniukura. Существо, как полагают ученые, ходило прямо на задних лапах около 100 млн лет назад, пишет «Хайтек».

Ископаемые кости нового вида были обнаружены в течение последних десяти лет в процессе раскопок возле плотины в Патагонии в палеонтологической зоне Ла-Буитрера в Аргентине. Исследователям удалось найти частичный скелет динозавра, а также 15 фрагментов зубов листовидной формы, похожих на зубы игуаны.

Авторы исследования отмечают, что древний динозавр был хорошо защищен рядами костных пластинчатых доспехов, протянувшихся вдоль шеи, спины и даже хвоста. Он имел длину около 1,5 м и весил всего от 4 до 7 кг, как обычная домашняя кошка.

Палеонтологи говорят, что Jakapil представляет собой первую в своем роде находку бронированного динозавра мелового периода в Южной Америке. Он является частью группы тиреофорных динозавров, в которую входят стегозавры, известные своими костлявыми спинными пластинами и остроконечным хвостом, и похожие на танки анкилозавры, покрытые броней и обладающие булавовидным хвостом.

Jakapil напоминает примитивную форму тиреофора, которая жила намного раньше, поэтому удивительно, что он датируется меловым периодом. Исследователи отмечают, что никогда раньше териофоров не выкапывали нигде в южном полушарии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».