В Беларуси объявлен желтый уровень опасности
- 14.08.2022, 19:18
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В стране будет переменная облачность.
В понедельник, 15 августа, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Про это сообщает Белгидромет.
В стране будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается восточный, ночью слабый, а днем умеренный, при грозах порывистый. Днем в отдельных районах страны будет сильный порывистый ветер.
Температура ночью — от +15 до +21. Днем будет от +26 до +32 градусов.