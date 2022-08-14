В Беларуси объявлен желтый уровень опасности 14.08.2022, 19:18

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В стране будет переменная облачность.

В понедельник, 15 августа, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Про это сообщает Белгидромет.

В стране будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается восточный, ночью слабый, а днем умеренный, при грозах порывистый. Днем в отдельных районах страны будет сильный порывистый ветер.

Температура ночью — от +15 до +21. Днем будет от +26 до +32 градусов.

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