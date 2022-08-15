Эксперт рассказал, когда Украина сможет уничтожить российский флот

Эксперт рассказал, когда Украина сможет уничтожить российский флот5
- 15.08.2022, 11:02
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Нужно решить проблему ПВО.
Теоретически ВСУ могут потопить российский флот возле оккупированного Крыма, а вот практически - нет.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, пишет unian.net.
«Они держат свою эскадру за максимальной дальностью досягаемости наших огневых средств», - объяснил он.
По словам Жданова, в наличии у ВСУ комплекс Harpoon, который имеет гарантированную дальность до 300 км, и «Нептун» - до 200 км.
«Они держат эту эскадру в нейтральных водах в Черном море на расстоянии более 300 км", - добавил эксперт.
Он отметил, что достать российский флот авиацией Украина также не может. На оккупированном Крыму находится система ПВО, и корабли постоянно находятся в зоне ее защиты.