Украинские власти: В Попасной погибли более 100 «вагнеровцев» и заместителей Пригожина 2 15.08.2022, 15:20

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Эффективный удар РСЗО HIMARS.

Во время удара ВСУ по базе «вагнеровцев» в оккупированном городе Попасная на Луганщине 14 августа, вероятно, погибли более 100 членов частной военной компании, пишет «Главред».

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. Он отметил, что подробнее рассказывать об этом он пока не может.

По его словам, если окажется, что погибших было более сотни, и это были наемники из руководящего состава, то это не станет для украинских военных новостью.

В то же время Гадай опроверг информацию о якобы ликвидации на базе «вагнеровцев» куратора частной военной компании и «повара Путина» Евгения Пригожина. Однако среди погибших точно есть его заместители.

«К сожалению, скорее всего именно по поводу "повара" (Пригожина – ред.), то нас не порадуют, но заместители – да, и цифра в более 100 погибших – да», – отмечает Гайдай.

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