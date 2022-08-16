Невзоров: Россия впервые грустно поджала хвост

Невзоров: Россия впервые грустно поджала хвост6
- 16.08.2022, 10:25
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Удар по Крыму был ожидаемым и закономерным.
Первая бомбежка Крыма вышла феерически успешной. Она рассказала все о дырявой ПВО. Бомбежка оказалась какой-то крайне спокойной, почти дружелюбной.
Об этом в своей передаче «Наповал» заявил известный публицист Александр Невзоров.
В Новофедоровке получилась адская поджарка из истребителей с гарниром из летного состава и их складов. Украина – очень вежливая страна. Она не могла не поздравить Россию с Днем военно-воздушных сил. Это было ожидаемо и закономерно.
Неожиданностью стало лишь то, что Россия в ответ на удар впервые грустно поджала хвост. Не ответила, как обычно, геройским налетом истребителей на поликлиники или ракетами по детским садам. А что-то бессильно забормотала о технике безопасности.
Похоже, путинский ящер войны либо смертельно ранен, либо сильно напуган.