В Латвии начали сбор средств на беспилотник Bayraktar для Украины 4 16.08.2022, 12:13

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Подобные акции уже проводились в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

В Латвии начался сбор средств на приобретение для нужд ВС Украины беспилотного летательного боевого аппарата Bayraktar («знаменосец» - тур.), пишет сайт Delfi.

Одним из инициатором сбора средств стал музыкант Ралфс Эйландс: на размещенном в интернете видео он сообщил, что у каждого жителя Латвии есть возможность доказать свою поддержку Украине, а также с помощью рук украинцев «передать привет русским оккупантам».

Как указано в описании инициативы на сайте Ziedot.lv, «Bayraktar TB2» представляет собой дистанционно управляемый боевой беспилотный летательный аппарат или беспилотник производства Турции. Латвия — не первая страна, граждане которой решили выразить свою поддержку Украине, собирая пожертвования на этот дрон. Подобные акции уже проводились, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Инициатива была опубликована во вторник, 16 августа. В целом на «латвийский Bayraktar» необходимо собрать 5 миллионов евро. К полудню около 3000 человек пожертвовали более ста тысяч евро.

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