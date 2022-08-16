Зеленский обратился с важной просьбой к жителям Крыма 16.08.2022, 22:49

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Просьба касается и других временно оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на фоне взрывов на полуострове.

«Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы», — подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что чем меньше у оккупантов будет возможности убивать украинцев и творить зло, тем раньше война закончится освобождением территорий Украины.

По его словам, массовый выезд россиян из Крыма доказывает их осознание того, что им не место на полуострове.

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