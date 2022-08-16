Казахастан отказался от изучения русского языка в первом классе 5 16.08.2022, 23:28

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Первоклассники будут изучать только казахский язык.

В правительстве Казахстана пообещали, что школьники не будут изучать русский язык в первом классе.

Об этом сообщает «Суспільне».

Министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что отныне первоклассники будут изучать только казахский язык.

«Со второго класса начнется изучение русского языка как отдельной дисциплины, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык», — рассказал он.

Такое решение объясняют сложностью изучения сразу нескольких языков.

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