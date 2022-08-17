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«Через дорогу — китайцы, а над головой — самолеты»

  • 17.08.2022, 10:01
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«Через дорогу — китайцы, а над головой — самолеты»

Журналисты побывали в одном из самых необычных дачных поселков Беларуси.

Если вы когда-нибудь летели в Минск на самолете, то, возможно, перед посадкой видели справа по борту родные сосенки и аккуратные домики. Скорее всего, это были садовые товарищества «Быкачено», «Пограничник» и «Абсолют — 2009». Именно эти дачи находятся в двух километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта, пишет realt.by.

По отличной «гостевой» трассе двигаемся из Минска в сторону Национального аэропорта. Расстояние от МКАД до нужных нам дач — 27 километров. Приближаемся к аэропорту, слева пугает размахом строительства индустриальный парк «Великий камень», а мы сворачиваем направо — в лесок.

Хорошая дорога тут же превращается в гравийку. Впрочем, до дачного массива, состоящего из трех поселков, ехать всего пару минут. Итак, перед нами — садовые товарищества «Быкачено», «Пограничник» и «Абсолют−2009».

Первым делом попадаем в «Быкачено». Этот дачный поселок насчитывает более 350 участков. Вероятно, над его названием долго не заморачивались — точно также называется ближайшая деревня. Смотрим по сторонам и радуемся увиденному. Все аккуратненько, чистенько, миленько. В общем, как мы любим. Новых строек тут практически нет, а из-за заборов выглядывают разнообразные дома и домики, а также − богатые на урожай сады и огороды.

Проезжаем ряды разнообразных построек и встречаем первых дачников.

− Здравствуйте, как вам тут живется?

− Ой, я тут так, наездами, раз в два-три месяца бываю. Здесь родители мои больше живут. Вроде у них все неплохо. Не жалуются. Автолавка приезжает несколько раз в неделю. Транспорт до Минска есть — маршрутки и автобусы. Вода — сезонная, но кто-то себе скважины делает.

− А самолеты не мешают?

− Мне — точно нет, от родителей тоже не слышал. Вообще, для пенсионеров — это хорошее место. Тут сосны, лес рядом.

Едем дальше по улицам. Одни уютные домики сменяются другими, а мы не устаем любоваться цветами и восхищаться трудолюбием местных дачников.

Дороги внутри товарищества — хоть и грунтовые, но выглядят аккуратно. Кое-где они присыпаны мелкими камешками, а местами похожи на зеленый ковер.

В одном из проездов с нами соглашается пообщаться еще один местный житель. Мужчина рассказывает, что эти дачи появились на месте огородов, которые первоначально давали работникам аэропорта.

Сначала тут были просто участки под картошку, а затем лет 25−30 назад на них разрешили строиться. Так тут и выросли первые дачи. Воду в товариществе дают только в теплое время года, газа — нет. Купаться можно на Волме (до нее можно доехать на велосипеде или автомобиле), но у многих есть свои бассейны.

Учитывая близость взлетно-посадочной полосы, также интересуемся у мужчины:

− Не мешают ли самолеты?

− Да вы что, я ж сам в аэропорту 15 лет отработал! Как они могут мне мешать. К тому же, сейчас летать стали меньше, к сожалению.

− А «Великий камень» − хороший сосед? Китайцы не приходят в гости?

− В начале строительства, бывало, что и ходили тут. Но потом перестали. Может, им запретили, не знаю. А так, там ведь жилой дом построили, почту открыли, магазин. Можно теперь за продуктами ходить.

Продолжаем путь и попадаем в более новую часть дачного массива. Перед нами улица с симпатичными современными коттеджами.

Путешествуя по дачному массиву, попадаем в СТ «Абсолют — 2009», которое находится по соседству. Сейчас здесь насчитывается 79 участков. Эта земля явно осваивалась позже.

О том, что это товарищество застраивалось в последнее десятилетие говорит архитектура дачных построек. Тут и лаконичные коттеджи, и популярные в последнее время каркасники, и надежные во все времена дома из бруса.

Отмечаем, что участки в этом товариществе побольше, дома посолиднее, а заборы повыше. Судя по всему, многие живут тут круглогодично.

За товариществом виднеется сосновый лес, а на территории имеется самодельное футбольное поле.

Продолжаем нашу экскурсию и с надеждой вглядываемся в небо — ну где же вереницы самолетов, «перекрестки» белых конденсационных следов, рев турбин и все такое? Для того чтобы отследить хоть какую-нибудь «птичку» заходим на сайт отечественной авиакомпании и понимаем, что Минск − не Стамбул. Это там самолеты взлетают каждые полминуты. В нашем же аэропорту, учитывая все обстоятельства, днем промежутки между рейсами могут достигать около 2−3 часов. Всего же в сутки главный белорусский аэропорт встречает и провожает около 25−30 самолетов.

Выезжаем с дач и решаем заехать в «Великий камень». Один из главных въездов в него располагается совсем недалеко от поворота к садовым товариществам. Подъезжаем к жилому дому — он предназначен исключительно для сотрудников индустриального парка. На первом этаже без труда находим почту и магазин. Также на территории парка есть бар и ресторан — их может посетить любой желающий.

Что тут продается?

Сейчас в СТ «Быкачено» можно приобрести вот такой блочный дом. Площадь этой постройки — 61 «квадрат», участок — 6 соток. Тут есть электричество и сезонная вода, в доме — печь и камин. На участке растут взрослые плодовые деревья и кустарники.

Стоимость дачи — 23 тысячи долларов.

А вот этот современный дом находится в СТ «Абсолют — 2009». Его площадь — 100 квадратных метров. Коттедж возведен из газосиликатного блока с утеплением, тут есть местная канализация, своя скважина, участок 10 соток обнесен забором.

Дом полностью готов к проживанию. На первом этаже есть сауна, санузел и кухня. На втором − две отдельные комнаты и гостиная. Стоимость — 95 тысяч долларов.

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