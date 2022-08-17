Инфляция в Беларуси: как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в августе 17.08.2022, 10:24

Журналисты поделились интересным наблюдением.

Издание Intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг ведется по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине каждый месяц.

В августе, по сравнению с прошлым месяцем, цены выросли практически на половину товаров из нашей корзины.

Наиболее заметно это на бытовой химии и средствах личной гигиены. Так, цена на кусковое мыло для рук за этот период выросла на 30,1%. Подорожало и средство для мытья посуды – на 12%, а также туалетная бумага – на 5%.

Сравнили мы и цену на шампунь. Правда, не с июлем – тогда этого товара в наличии не было, а с июньской ценой. За эти два месяца шампунь подорожал на 14,7%.

Что касается продовольственных товаров, то из нашей «корзины» больше выросло в цене сливочное масло – за месяц на 15,3%. Макароны подорожали на 9,3%, килограмм курицы – на 5,6%, свинина – на 0,84%.

Цена на лук (несмотря на сезон) выросла за этот период на 3,8%. А вот помидоры и огурцы подешевели на 11,6% и 20% соответственно.

Снизилась цена на муку и подсолнечное масло.

В июле общая стоимость корзины потребителя (без учета товаров, которых не было в магазине на момент мониторингов в июле и августе) составила 85,78 рубля. В августе она выросла до 86,02 рубля.

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