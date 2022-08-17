Белорусский мотоциклист рассказал о необычном гостеприимстве индийской полиции 17.08.2022, 11:09

2,076

Наш соотечественник ехал на байке из города Джамму в город Сринагар.

Индийская военная полиция возвратила белорусу рюкзак, который он обронил во время поездки на мотоцикле. Об этом стражи порядка сообщили в своем Twitter-аккаунте, передает «Белмир».

Наш соотечественник ехал во вторник на байке из города Джамму в город Сринагар, которые расположены в союзной территории Джамму и Кашмир, и потерял свою заплечную сумку в районе города Банихал.

Ее нашел, вернул парню и угостил его обедом патруль из 166-го батальона CPRF – Центральной резервной полиции Индии, которая является аналогом внутренних войск МВД в странах СНГ.

В итоге белорус даже поблагодарил правоохранителей в короткой видеозаписи, которую они также разместили на официальном аккаунте подразделения в Twitter.

«Большое спасибо смелым воинам ЦРП. Я не только получил назад мой багаж, но и отведал вкусный ланч. Индия очень гостеприимная страна с приятными людьми. Я это запомню», – сказал он по-английски.

Как уточняют местные СМИ, патруль заметил, как с мотоцикла упал рюкзак и постарались остановить нашего соотечественника, но он уже успел уехать.

Поэтому полицейские проинформировали своих коллег в нескольких километрах впереди по дороге, чтобы те сообщили парню о потере. Тогда он вернулся за ней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».