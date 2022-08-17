Загорелась Воронья слободка 2 Альфред Кох

17.08.2022, 11:40

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Альфред Кох

Подпалили вы ее своими Хаймарсами и диверсантами.

Я не могу судить о том, насколько серьезная эта потеря для путинского войска. Хотя очень скоро мы все поймем по ходу боевых действий. Но, так или иначе, это очень серьезный удар по авторитету Путина и вере в его способность довести эту войну до победного конца.

Десятки тысяч россиян стоят теперь в пробках, чтобы побыстрее уехать из Крыма. И эти люди, чей отпуск так безнадежно испортили некие силы (неведомые украинские диверсанты?), приедут домой и лучше любого СМИ расскажут, как им было страшно, какой Путин — «чудак на букву М» и вообще пора с этой войной завязывать.

Из-за этих взрывов Украина приобрела тысячи добровольных агитаторов «за мир». Причем мир не на почетных для России условиях, а на любых. Лишь бы это все разом прекратилось. Когда тебе обломали отпуск (к которому ты готовился весь год), то тебе уже наплевать сохранит Путин лицо или ударит им в грязь. Это вам не детские трупы в Украине. Это свой собственный отпуск! Тут даже и спорить не надо, что россиянину (добрая душа) важнее…

Впрочем, анализ душевных кондиций рядового россиянина я оставлю для профессиональных русофобов, а сам расскажу о том, что во всей этой истории меня заинтересовало больше всего. А заинтересовало меня то, как российские военные объяснили причину взрывов. Диверсанты! О! Не ракеты, не беспилотники, не нарушение правил техники безопасности, а диверсанты! Согласитесь, это новация.

Итак, почему в этот раз не было уже привычного «курения в неположенном месте»? А потому, что в Кремле наступила фаза поиска виновных.

То есть стало уже невозможно играть в игру «все идет по плану». Потому, что уже даже до самого тупого идиота (например, до Путина) дошло, что ни по какому плану, к чертям собачьим, ничего не идет. Хотя бы потому, что никакого плана нет.

Видимо, первый удар нанесли фээсбэшники. Смотрите, Владимир Владимирович, у Шойгу ПВО — полное говно. Они не могу ни Хаймерсы сбить, ни даже ракеты/беспилотники. Все деньги «спи жена», а вместо реальных ПВО распиаренный чемезовский металлолом.

Тут вступает Шойгу. Его главный конек, это играть «серьезного мужика». Он уже тридцать лет старательно изображает «серьезного мужика» и этим (и больше — ничем!) обеспечил себе блистательную карьеру.

Так вот, встает, значит, Шойгу (в образе, разумеется) и говорит: хватит языком болтать, за всеми не уследишь, да, каюсь, какой-то сержант не туда окурок бросил. Комиссия уже работает. Начальник склада уволен. Командир части — понижен в звании. И нечего дергать занятых делом людей и нести чушь про ПВО. Никаких ракет/беспилотников не было. А коли бы они были, так наша система С-400 «Триумф» муху прямо в очко бьет! «Анало-говнет», короче. Так, что вы, ребята с Лубянки, идите и займитесь чем-нибудь полезным.

А тут раз: и еще такие же взрывы. Про окурок тема уже на канает. «Серьезный мужик» так не работает. Если ты хочешь второй или третий раз прогнать шнягу про окурок, то надо работать в образе «дурачка». Это тоже рабочая схема, но у Кужугетовича она уже не пройдет. Ему поздно масть менять.

Значит его ход мыслей таков: сказать ракета/беспилотник — тогда тебе фээсбэшники скажут: а ПВО? Значит, надо переходить в атаку и зайти с козырей: диверсанты, Владимир Владимирович! ФСБ прошляпила! Они нас вообще в эту войну втравили! Хлеб-соль, три дня, парад на Крещатике! А тут вот еще крайний раз диверсантов прозевали…

Короче. Вот вам мой вердикт старого бюрократа. Я это сучье семя до кишков (кишок?) знаю. Начался поиск виноватых. Спихивают друг на друга. Это все. Это теперь не остановить. Теперь про войну уже никто думать не будет. Будут думать, как подножку друг другу поставить и дерьмом обмазать.

И в этой борьбе не на жизнь, а на смерть кто-то из них (а может и все) будут искать союзников (вот увидите) по ту сторону фронта. У этих бл*дей ведь нет никаких принципов и никакой чести. Только ненасытная алчность и беспримерная подлость.

Короче загорелась Воронья слободка. Подпалили вы ее своими Хаймарсами и диверсантами. Уж в чем-чем, а в этом моя чуйка меня никогда не подводила. Вся эту кремлевская куча дерьма забурлила и скоро взорвется как сортир с брошенным в него карбидом. (Вспомнилась чета детская забава…) Надо продолжать в том же духе. Вот по этим «диверсантам» я прямо вижу, как они все пересрались.

А нам-то че? Нам ниче. Наше-то дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

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