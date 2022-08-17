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Украинские пограничники ликвидировали командира вражеского отделения с позывным «Чечен» прямо в окопе

  • 17.08.2022, 14:19
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Украинские пограничники ликвидировали командира вражеского отделения с позывным «Чечен» прямо в окопе

Оккупанты пытались выйти во фланг бойцам ВСУ.

Украинские пограничники рассказали историю о двух своих служащих.

Защитники с позывными «Арей» и «Ужас» – друзья-пограничники, защищавшие Украину с первых дней. Они поделились самым ужасным моментом за время службы.

В день полномасштабного вторжения 24 февраля друзья были в Донецкой области. Через несколько месяцев прошли многие тяжелые бои. А однажды враги приблизились вплотную. Об этом наиболее опасном моменте и рассказали военные.

Это было в Марьинке, их приехали забирать офицеры на первые линии перед врагом. Первой пятеркой уехали на левый фланг, где их поставили на передний рубеж обороны.

«Приказали стать в траншее. Мы ждали врага. Еще один собрат по радиостанции передавал данные с поля боя благодаря коптеру. Сказал, что с правого фланга зашло где-то 16 – 18 человек», – говорит пограничных.

Герои не стали их ждать, а сразу отправились к перелому траншеи и заняли позиции. Через 5 секунд ребята услышали хохот на русском. Двое оккупантов были прямо перед нашими защитниками. Один смеялся и заряжал РПГ и смотрел в сторону нашего тыла. Другой держал оружие в руках. Не мог развернуться за своим напарником, тот мешал ему стрелять.

Наш воин выпустил короткую автоматную очередь за ними. русские испугались, один из оккупантов бросил оружие. Другой упал и накрыл голову руками. Тогда наши воины ликвидировали одного оккупанта, бросив гранату. Другой скрылся. Но они убили большую рыбу – командира вражеского отделения с позывным «Чечен». Его данные передали ротному.

Но на этом история не окончилась. Ведь убитого оккупанта вызвали по радиосвязи. Наш воин притворился, что он «Чечен». Сказал, что ранен вроде бы, а другие двухсотые. Второй наш защитник взял РПГ, которое враг бросил заряженным и выстрелом попал в здание. Так удалось обезопасить правый фланг.

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