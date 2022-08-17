Во время взрыва в захваченном Лисичанске ликвидировали представителей ФСБ РФ 4 17.08.2022, 17:23

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Погибло около сотни оккупантов.

Во время взрыва в захваченном Лисичанске Луганской области, который произошел 16 августа, были ликвидированы также и представители ФСБ РФ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegramt.me.

«В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, но и ФСБшники. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов», — отметил он.

Гайдай добавил, что погибло около сотни оккупантов, 20 из них — представители российских спецслужб.

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