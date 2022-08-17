закрыть
17 августа 2022, среда, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во время взрыва в захваченном Лисичанске ликвидировали представителей ФСБ РФ

4
  • 17.08.2022, 17:23
  • 3,410
Во время взрыва в захваченном Лисичанске ликвидировали представителей ФСБ РФ

Погибло около сотни оккупантов.

Во время взрыва в захваченном Лисичанске Луганской области, который произошел 16 августа, были ликвидированы также и представители ФСБ РФ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegramt.me.

«В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, но и ФСБшники. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов», — отметил он.

Гайдай добавил, что погибло около сотни оккупантов, 20 из них — представители российских спецслужб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип