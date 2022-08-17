Анджею Почобуту предъявили новое обвинение 2 17.08.2022, 18:17

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Анджей Почобут

Журналист был задержан в марте 2021 года.

Журналисту-политзаключенному Анджею Почобуту предъявили новое обвинение. Это «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности» (ст. 361 УК), пишет пресс-служба БАЖ.

Почобут — один из лидеров Союза поляков в Беларуси (не признанного властями РБ). Его задержали 25 марта 2021 года вместе с другими польскими активистами. Трое фигуранток дела согласились выехать в Польшу — и их выпустили. Весной этого года председателя организации Анжелику Борис перевели под домашний арест. За решеткой остается Анджей Почобут. Было известно, что его обвиняют в «разжигании вражды» (ст. 130 УК). Ожидается, что уголовное дело вскоре передадут в суд.

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