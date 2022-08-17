закрыть
17 августа 2022, среда, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджею Почобуту предъявили новое обвинение

2
  • 17.08.2022, 18:17
  • 2,370
Анджею Почобуту предъявили новое обвинение
Анджей Почобут

Журналист был задержан в марте 2021 года.

Журналисту-политзаключенному Анджею Почобуту предъявили новое обвинение. Это «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности» (ст. 361 УК), пишет пресс-служба БАЖ.

Почобут — один из лидеров Союза поляков в Беларуси (не признанного властями РБ). Его задержали 25 марта 2021 года вместе с другими польскими активистами. Трое фигуранток дела согласились выехать в Польшу — и их выпустили. Весной этого года председателя организации Анжелику Борис перевели под домашний арест. За решеткой остается Анджей Почобут. Было известно, что его обвиняют в «разжигании вражды» (ст. 130 УК). Ожидается, что уголовное дело вскоре передадут в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип