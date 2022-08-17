Лукашист, выступающий за союз с Россией, приехал в Запорожскую область и записал видео 4 17.08.2022, 19:16

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Получилось «покаянненько».

Делегация из Беларуси прибыла в частично оккупированную Россией Запорожскую область. Ее возглавил белорус с политическими амбициями, выступающий за союз с Россией, Сергей Лущ. Видео с его комментарием разместили назначенные Россией власти Запорожской области. Выступающий на фоне красно-зеленого флага активист с печальным выражением лица напомнил «покаянные» видео из белорусских силовых телеграм-каналов, пишет «Зеркало».

По его словам, в состав делегации вошли общественные деятели и журналисты из Беларуси. «Достаточно представительная по своему составу», — отметил Лущ.

Кто вошел в ее состав не сообщается, но на видео можно заметить человека, похожего на председателя правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадима Гигина.

Сергей Лущ — председатель организационного комитета политической партии «СОЮЗ», гражданин Беларуси. Выступает за «воссоединение братских народов России и Беларуси». Его позицию высоко оценили в России — он получил благодарность и медаль от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в настоящее время российская армия захватила около 70% Запорожской области. Под контролем Киева остается город Запорожье, где проживает почти половина населения области. Оккупационные власти разместились в Мелитополе.

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