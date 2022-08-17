закрыть
17 августа 2022, среда, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашист, выступающий за союз с Россией, приехал в Запорожскую область и записал видео

4
  • 17.08.2022, 19:16
  • 3,562
Лукашист, выступающий за союз с Россией, приехал в Запорожскую область и записал видео

Получилось «покаянненько».

Делегация из Беларуси прибыла в частично оккупированную Россией Запорожскую область. Ее возглавил белорус с политическими амбициями, выступающий за союз с Россией, Сергей Лущ. Видео с его комментарием разместили назначенные Россией власти Запорожской области. Выступающий на фоне красно-зеленого флага активист с печальным выражением лица напомнил «покаянные» видео из белорусских силовых телеграм-каналов, пишет «Зеркало».

По его словам, в состав делегации вошли общественные деятели и журналисты из Беларуси. «Достаточно представительная по своему составу», — отметил Лущ.

Кто вошел в ее состав не сообщается, но на видео можно заметить человека, похожего на председателя правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадима Гигина.

Сергей Лущ — председатель организационного комитета политической партии «СОЮЗ», гражданин Беларуси. Выступает за «воссоединение братских народов России и Беларуси». Его позицию высоко оценили в России — он получил благодарность и медаль от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в настоящее время российская армия захватила около 70% Запорожской области. Под контролем Киева остается город Запорожье, где проживает почти половина населения области. Оккупационные власти разместились в Мелитополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип