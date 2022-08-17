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Лондонская фирма подарит украинцам тысячи телефонов на солнечных батареях

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  • 17.08.2022, 21:14
Лондонская фирма подарит украинцам тысячи телефонов на солнечных батареях

Телефоны передадут украинцам, которые лишены электричества.

Технологический гигант DADEX подарит 20 000 мобильных телефонов на солнечных батареях украинцам, которые лишены электричества.

Кресимир Мостарчич, бренд-менеджер DADEX, на пресс-конференции в «Укринформ» заявил:

«Весь мир уже несколько месяцев наблюдает за страданиями украинского народа. Украина оказывает решительный отпор, тем не менее весь мир обеспокоен настоящим и будущим Украины», — сказал Мостарчич.

Просматривая видео и фото из социальных сетей и по телевизору, видя, как страдают люди, его коллеги начали собирать финансовые пожертвование для украинцев.

Затем вмешался их работодатель DADEX. Технологический бренд передал Украине необходимое оборудование: специальные внедорожники, которые позволят добраться до труднодоступной местности, особенно в предстоящий зимний период, и мобильные телефоны на солнечных батареях, которые являются продуктом DADEX, и еще даже не были представлены на рынке.

«Украине будет передано около 20 000 телефонов на солнечных батареях стоимостью около 5 миллионов евро! Телефоны на солнечных батареях можно использовать для связи в местах, где нет электричества, поскольку они питаются от солнца. Им нужно совсем немного времени, чтобы включиться и использовать спутники для связи «, — сказал Мостарчич о солнечных спутниковых телефонах DADEX. И добавил, что они уже собираются и будут доставлены в Украину в начале сентября.

Денис Тот, менеджер DADEX по Восточной Европе признался, что компания посетила Украину и после бесед с жителями пострадавших районов компания также пожертвует украинцам 10 000 термоодеял, которые точно не будут лишними в холодное время года.

Амбассадором компании, отвечающей за социально-ответственные проекты, является известная певица Мария Бурмака. Она также присутствовала на пресс-конференции, где поддерживала проект DADEX в Украине.

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