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Топ белорусов, зарабатывающих большие деньги на мобильных приложениях

  • 17.08.2022, 21:36
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Топ белорусов, зарабатывающих большие деньги на мобильных приложениях

Не менее миллиона долларов в месяц.

Более десяти рожденных в Беларуси компаний заработали в прошлом месяце в мировых онлайн-шоурумах App Store и Google Play свыше $1 млн каждая. Ни ковид, ни санкции, ни военные действия особо не повлияли на стабильное генерирование их бизнесами cash-flow: число загрузок мобильных продуктов мало зависит от внешней среды и порой именно виртуальный мир становится полноценным заменителем несовершенного реального мира.

Большая часть из этих компаний продолжает контролироваться «золотым поколением» белорусской IT-отрасли, заявившим всему миру о себе между 2010-м и 2020-ми. О том, откуда появились эти «золотые мальчики», — в экскурсе Office Life.

СОЗДАТЕЛИ ЛИЧНОГО «КЛОНДАЙКА»

По данным исследовательского ресурса SensorTower, больше всех в онлайн-магазинах в июле заработала Vizor Games — $8 млн. В июне доход компании составил $7 млн, в мае — $8 млн.

Одними из бенефициаров компании являются создатели бизнеса Сергей Бруй, Антон Ярошук и Винсент Найден.

Глава Vizor Games Сергей Бруй в IT-сфере оказался в 2003 году, когда с компаньонами по культовой браузерной игре 2000-х «Бойцовский клуб» запустил проект NeverLands. В 2007 году после возвращения из США выпускник БГЭУ, в котором изучал международную экономику, вместе c Антоном Ярошуком создал Vizor Games. Еще одним партнером стал Винсент Найден. Антон Ярошук получил образование в БГУИР, а Винсент Найден — в БГУ.

Первоначально в компании работали пять человек, и они сосредоточились на flash-играх для соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир». Первым проектом, получившим популярность, была «Зомби Ферма». В начале 2010-х Vizor Games сделала ставку на Facebook. Прорывом на международном уровне стала игра Klondike, вышедшая в релиз в 2014 году. Потом настала очередь Knights & Brides.

В 2019 году инвестором и стратегическим партнером Сергея Бруя, Антона Ярошука и Винсента Найдена стал холдинг Playrix. Он имеет российское происхождение, ирландскую юрисдикцию и входит в пятерку крупнейших в мире разработчиков и паблишеров мобильных приложений.

МАЙАМСКИЕ ЧИСТИЛЬЩИКИ

BP Mobile была второй по объемам выручки в мае и июле ($6 млн и $7 млн соответственно), а в июне с показателем $7 млн разделила первую строчку с Vizor Games.

Ключевой фигурой этого бизнеса является однокурсник Виктора Прокопени, экс-минчанин, в настоящее время проживающий на своей вилле в Майами-Бич, Сергей Алисеенко. Его партнером называется Павел Семин.

Первоначально на протяжении почти 10 лет BPMobile работала по аутсорсинговой модели, но практически с начала развития мобильной эры перешла на создание приложений для смартфонов. В начале 2010-х BPMobile занялась собственными продуктами, которые были предложены на ключевые торговые площадки Google Play и App Store и обеспечили растущий доход.

Главные источники заработка BPMobile в магазинах приложений — продукты для бизнеса. В их числе, например, приложение для сканирования документов в PDF, JPG и TXT-форматах Scanner App и утилит — Smart Cleaner. Центры разработки в Минске, Москве и других городах создают также развлекательные фитнес-приложения и мобильные игры.

МОБИЛЬНЫЕ ТАНКИСТЫ

За три месяца $15 млн (стабильно по $5 млн в июне, июле и мае) составил, по подсчетам SensorTower, заработок в онлайн-магазинах Wargaming Mobile — подразделения одной из самых известных белорусских геймдев-компаний. Большая часть прибылей с этой суммы причитается Виктору и Владимиру Кислым.

Заработав славу и немалый капитал на многопользовательском экшене для персоналок World of Tanks, владельцы Wargaming Group в начале 2010-х направились в набиравший популярность сегмент мобильных игр. Кроме развития собственного подразделения, Wargaming начала скупать готовые бизнесы.

Одним из самых удачных приобретений стала белорусская компания Melesta Games, приобретенная у Алексея Мелешкевича. Она была реорганизована и развита в Melsoft и в 2020 году перепродана за несколько сотен миллионов долларов израильскому паблишеру Moon Active. Кстати, в июле продажи Melsoft составили $8 млн — больше, чем у «прародителя».

РОЗОВЫЕ СТАРТАПЕРЫ

Примерно в $4 млн оценили в SensorTower июльскую выручку одного из самых популярных в мире приложений для женского здоровья Flo Health, которое развивается под присмотром братьев Дмитрия и Юрия Гурских. В предыдущих двух месяцах компания собрала по $4 млн и $5 млн соответственно.

Руководитель проекта Дмитрий Гурский учился на фармацевта в БГУ, а трудовую карьеру начинал в середине 2000-х в одном из петербургских издательств. В конце 2000-х вместе с братом Юрием он запустил издательский проект Ideanomix, который за свою более чем десятилетнюю историю издал свыше 1,5 тыс. книг.

В начале 2010-х Дмитрий вслед за братом, который к тому времени продал свою долю в Viaden Media, двинулся в IT-cферу. Он стал соучредителем компании Ideanomix Digital, занявшейся мобильными разработками. В 2015 году она получила статус резидента ПВТ, а в 2016-м на ее базе была создана компания Flo Health.

Flo Health, за последние годы привлекшая несколько десятков миллионов долларов от венчурных инвесторов, является одним из самых успешных стартапов в истории белорусской IT-отрасли. Ранее братья Гурские планировали вывести этот бизнес на IPO в 2023 году.

«ЭПАМОВСКИЕ» ВЫХОДЦЫ

Оба основателя Belka Games, которая в прошлом месяце заработала $3 млн, до того как создать свой бизнес, прошли школу EPAM Systems.

Дмитрий Хусаинов в 2005–2010 гг. занимался в этой компании созданием прототипов — первых версий различных проектов с минимальным набором функций. И именно в EPAM Systems он познакомился со своим будущим партнером, студентом БГУ . Еще будучи сотрудниками компании, они начали создавать игры для соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». И продолжили делать это, основав в 2010 году собственную компанию Belka Games.

Первым настоящим прорывом для молодых бизнесменов стала игра Cower Defense, запущенная в Facebook. Она получила специальный приз крупнейшей мировой сети. Но самыми зарабатывающими проектами Belka Games, позволившими ей стать одним из лидеров среди белорусских компаний по продажам в онлайн-магазинах, до сих пор остаются Clockmaker и Funky Bay. Основная аудитория первой игры находится в США, второй — примерно поровну распределена между США и Азией.

В 2019 году бизнесом Дмитрия Хусаинова и Юрия Мазаника заинтересовалась американская группа AppLovin, которая с помощью своей мобильной платформы помогает масштабировать проекты до международного уровня. С тех пор AppLovin и Belka Games являются стратегическими партнерами.

По $3 млн ежемесячно составляли в мае-июле доходы от продажи в App Store и Google Play приложений, разработанных компанией Gismart.

Один из ее основателей — выпускник БГУИР Дмитрий Липницкий.

В 2007 году он стал одним из соучредителей аутсорсинговой компании Intellectsoft, выросшей постепенно в международную группу компаний и занявшуюся инвестированием в сторонние перспективные продуктовые IT-бизнесы. Одно время владельцы даже рассматривали возможность вывода компании на IPO на одной из ведущих мировых финансовых площадок.

В 2010-х Дмитрий Липницкий, переехавший в Лондон, самостоятельно и вместе с партнерами инвестировал в несколько проектов. Самым успешным стало партнерство с Александром Минцом, с которым в 2013 году он создал компанию-разработчика мобильных приложений Gismart. Первым выстрелившим продуктом совместного бизнеса стал симулятор игры на гитаре Real Guitar. В 2019 году компания стартовала в разработке мобильных игр. Также Gismart занимается издательством продуктов сторонних команд и инвестициями в стартапы.

В 2020 году британское деловое издание Financial Times включило Gismart в рейтинг самых быстрорастущих бизнесов Европы.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПАБЛИШЕРЫ

SayGames появилась на рынке мобильных игр в 2017 году и уже через пару лет вошла в топ-10 мировых лидеров по количеству загрузок в App Store и Google Play. В июле она заработала в них $3 млн, в каждом из двух предыдущих месяцев — по $2 млн.

Совместный проект Егора Войханского и Андрея Сокола SayGames — один из претендентов на неофициальное звание главного открытия в белорусском бизнесе в 2010-х.

Егор Войханский после окончания БГУ почти четыре года работал дизайнером на несколько зарубежных компаний. Его первым собственным проектом в 2011 году стала школа английского языка для сотрудников IT-компаний — IT English.

SayGames развивает бизнес-модель, при которой ищет и поддерживает сильные команды разработчиков. Ее первые 50 продуктов, часть из которых попали в мировые топы по популярности, сделали 10 команд. В планах было удвоить количество благодаря специальной программе SayHero, в рамках которой они намеревались вложить $10 млн.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГЕЙМДЕВЕЛОПЕР

Миллион долларов в прошлом месяце и по $2 млн в июне и мае — таков, по данным SensorTower, минимальный «улов» геймдев-компании Playgendary с головным офисом в Мюнхене.

У ее основателя — серьезный образовательный багаж. До того как заняться играми для мобильных приложений, Дмитрий Шеленговский изучал физику в БГУ и в Пекинском научно-техническом университете. Уже создав компанию, он расширил горизонты за счет изучения дизайна в Университете Барселоны.

Разработкой мобильных игр он занялся в середине 2010-х. Первоначально компания Шеленговского называлась Inventain, потом была переименована в Playgendary. Успех пришел во второй половине 2010-х и связан со взрывным ростом популярности продуктов Playgendary на американском рынке. Прорывом стала игра Bowmasters, вышедшая в релиз в 2016 году.

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