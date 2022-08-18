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Ученые рассказали, кому помогут овощи зеленого цвета

  • 18.08.2022, 14:13
Ученые рассказали, кому помогут овощи зеленого цвета

Новое лекарство?

Хронические желудочно-кишечные расстройства, такие как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК, например, болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК)), поражают десятки миллионов людей. Хотя точная причина ВЗК до конца не изучена, ученые считают, что стресс, окружающая среда, образ жизни и диета (высокое потребление мяса или рыбы) способствуют развитию болезней, пишет techinsider.

Современные методы лечения ВЗК включают лекарства, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), и хирургическое вмешательство. Однако длительное лечение такими способами может привести к серьезным побочным эффектам, включая оппортунистические инфекции и даже органную недостаточность.

Зеленые овощи могут стать новым «лекарством»?

В рамках нового исследования ученые обнаружили, что прием пероральной добавки хлорофиллина — соединения, полученного из зеленого пигмента (хлорофилла), содержащегося в растениях, — уменьшает колит и аномалии в эпителии кишечника мышей.

Кроме того, потребление зеленых овощей и хлорофиллина может быть полезным для лечения ВЗК, отчасти за счет облегчения воспаления и аутолизосомного потока. Хлорофилл может инициировать передачу сигналов питания для модуляции аутофагии в клетках, что подавляет симптомы ВЗК.

Исследователи полагают, что эти результаты могут стать более щадящим способом лечения ВЗК.

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