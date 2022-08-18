В Украине появились официальные правила для футбола во время войны
- 18.08.2022, 21:44
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В укрытие по свистку.
Теперь футбольные матчи в Украине будут организовывать с учетом безопасности в отдельном регионе и в случае угрозы жизни спортсменов, должны останавливаться до нормализации обстановки.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подписал новое положение о проведении в Украине соревнований по футболу среди команд профессиональных клубов «Премьер-Лиги» и «Профессиональной футбольной лиги» сезона 2022/23. В нем появились следующие требования:
Футбольные матчи организуются с учетом ситуации безопасности в отдельных регионах Украины;
Стадионы должны соответствовать требованиям регламентов и иметь разрешение на проведение матчей;
Зрителей на матчах не будет, допускаются лишь члены команды персонал стадиона;
Должны быть подготовлены пути эвакуации в укрытия, которые должны быть не дальше 500 метров от стадиона;
В случае воздушной тревоги матч останавливается арбитром и все присутствующие направляются в укрытие.
«Я прошу всех максимально ответственно подходить к выполнению. Безопасность прежде всего!»,- заявил министр.
Такие правила смогли наработать вместе с представителями силовых структур и профильных федераций. Гутцайт заявил, что эта информация будет доведена до всех заинтересованных сторон. Первые матчи должны начаться во второй половине августа.