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В Украине появились официальные правила для футбола во время войны

  • 18.08.2022, 21:44
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В Украине появились официальные правила для футбола во время войны

В укрытие по свистку.

Теперь футбольные матчи в Украине будут организовывать с учетом безопасности в отдельном регионе и в случае угрозы жизни спортсменов, должны останавливаться до нормализации обстановки.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подписал новое положение о проведении в Украине соревнований по футболу среди команд профессиональных клубов «Премьер-Лиги» и «Профессиональной футбольной лиги» сезона 2022/23. В нем появились следующие требования:

Футбольные матчи организуются с учетом ситуации безопасности в отдельных регионах Украины;

Стадионы должны соответствовать требованиям регламентов и иметь разрешение на проведение матчей;

Зрителей на матчах не будет, допускаются лишь члены команды персонал стадиона;

Должны быть подготовлены пути эвакуации в укрытия, которые должны быть не дальше 500 метров от стадиона;

В случае воздушной тревоги матч останавливается арбитром и все присутствующие направляются в укрытие.

«Я прошу всех максимально ответственно подходить к выполнению. Безопасность прежде всего!»,- заявил министр.

Такие правила смогли наработать вместе с представителями силовых структур и профильных федераций. Гутцайт заявил, что эта информация будет доведена до всех заинтересованных сторон. Первые матчи должны начаться во второй половине августа.

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