закрыть
19 августа 2022, пятница, 3:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные рассказали о пользе спутника, который купили для ВСУ

  • 19.08.2022, 3:00
Украинские военные рассказали о пользе спутника, который купили для ВСУ
Это фото Крымского моста, сделанное спутником ICEYE
Фото: iceye.com

Съемка при любой погоде и в любое время суток.

Спутник компании ICEYE, доступ к снимкам которого купил фонд украинского волонтера Сергея Притулы за деньги, собранные в рамках проекта «Народний Bayraktar», усилит возможности разведки. Об этом в комментарии hromadske сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Конечно, у нас такие данные были, в том числе и свои. Но такая помощь нужна, потому что она усиливает наши возможности. Это безусловно плюс», – сказал он.

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины опубликовало разъяснение для читателей, которые «не полностью в курсе, что же такое прикупил Притула».

«ICEYE – это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих съемку высокого качества. Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты. Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть сквозь помехи», – говорится в сообщении.

Для этой системы не является преградой не только плотная облачность, но даже стены, заявили в страткоме.

ICEYE – мировой лидер в области постоянного мониторинга с помощью радиолокационной спутниковой съемки, сообщается на сайте компании. Фонд Притулы и ICEYE подписали контракт, согласно которому компания на год предоставляет Украине все возможности одного из спутников SAR.

«Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит украинским Вооруженным силам получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой повторных посещений», – говорится в сообщении. Релиз о контракте в ICEYE проиллюстрировали снимком Крымского моста, который сделал один из спутников компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип