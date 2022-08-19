Украинские военные рассказали о пользе спутника, который купили для ВСУ 19.08.2022, 3:00

Это фото Крымского моста, сделанное спутником ICEYE

Фото: iceye.com

Съемка при любой погоде и в любое время суток.

Спутник компании ICEYE, доступ к снимкам которого купил фонд украинского волонтера Сергея Притулы за деньги, собранные в рамках проекта «Народний Bayraktar», усилит возможности разведки. Об этом в комментарии hromadske сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Конечно, у нас такие данные были, в том числе и свои. Но такая помощь нужна, потому что она усиливает наши возможности. Это безусловно плюс», – сказал он.

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины опубликовало разъяснение для читателей, которые «не полностью в курсе, что же такое прикупил Притула».

«ICEYE – это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих съемку высокого качества. Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты. Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть сквозь помехи», – говорится в сообщении.

Для этой системы не является преградой не только плотная облачность, но даже стены, заявили в страткоме.

ICEYE – мировой лидер в области постоянного мониторинга с помощью радиолокационной спутниковой съемки, сообщается на сайте компании. Фонд Притулы и ICEYE подписали контракт, согласно которому компания на год предоставляет Украине все возможности одного из спутников SAR.

«Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит украинским Вооруженным силам получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой повторных посещений», – говорится в сообщении. Релиз о контракте в ICEYE проиллюстрировали снимком Крымского моста, который сделал один из спутников компании.

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