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Путину сообщили о провале попыток завоевать Донбасс к сентябрю

  • 19.08.2022, 8:48
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Путину сообщили о провале попыток завоевать Донбасс к сентябрю

Военная мощь РФ оказалась фантомом.

Продвижение российской армии в Донбассе продолжает буксовать, срывая планы Кремля провести референдумы об аннексии, которые изначально намечали еще на май, а затем перенесли на сентябрь.

Хотя власти захваченных территорий уже подписали документы о голосовании, а в городах и областях развесили билборды, новый срок снова оказался не по силам армии, которая, по западным данным, потеряла 5 тысяч единиц техники и 70-80 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Это ставит в тупик кремлевских чиновников, которые не знают, что делать, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В мае-июне, рассказывает один из них, в Кремле царила уверенность, что к началу осени вся Донецкая область будет под контролем, и референдумы можно будет «спокойно» провести в единый день голосования - 11 сентября. Но по факту армия контролирует только 60,2% ДНР, и за последний месяц эта территория увеличилась на ничтожные 0,5%.

Один из вариантов - снова отложить референдумы, на этот раз на зиму. Но это может смутить ядерный электорат, поддерживающий войну. «Люди поймут, что что-то не получается. Они могут счесть это слабостью», - объясняет источник «Медузы».

Другой способ - провести референдум на 60% контролируемой территории и аннексировать то, что есть, а остаток присоединить по факту, когда и если армия справится с задачей.

О ситуации доложили президенту Владимиру Путину. Именно он в ближайшие дни примет окончательное решение о дате проведения референдумов, говорят источники «Медузы».

Администрация президента совершенно недвусмысленно перекладывает ответственность за проблемы с украинскими референдумами на армию, отмечает политолог Аббас Галлямов. И, строго говоря, администрация права, считает он: «Вся российская военная мощь оказалось фантомом».

В Кремле продолжают надеяться, что хотя бы к декабрю-январю российские войска смогут захватить Донецкую область и при этом не потерять контроль над уже оккупированными территориями. По словам источников «Медузы», сценарий с голосованием зимой становится «все более вероятным».

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