Как выглядят квартиры с самым дорогим метром в Минске 6 19.08.2022, 11:32

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Цена - от $5500 за квадратный метр.

Квартиры, которые нашел realt.by, находятся известных домах Минска: ЖК «Троицоке», D3, дом шести премьеров. Все они с большими площадями, роскошными интерьерами и запредельно высокой ценой на «квадрат». Вот, какие квартиры выставили на продажу. Цена — от 5500 долларов за квадратный метр.

Броневой переулок. Стоимость «квадрата» — 5 549 долларов

Квартира продается на Броневом переулке, 4 в кирпичном пятиэтажном доме 1967 года постройки. Дом в народе легендарный, так как там в свое время жили 6 бывших председателей Совета министров БССР, а также имели квартиру первый зампред Совета министров БССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР Владимир Лобанок и председатель Президиума Верховного Совета БССР Сергей Притыцкий. Кстати, именно ему и принадлежала эта квартира.

Общая площадь четырехкомнатной квартиры — 160,4 квадратного метра. Кухня занимает 21,3 м².

В квартире сделан дизайнерский ремонт с отделкой из натурального мрамора, оникса и паркетом на полу.

В прихожей расположен шкаф-купе, который скрывает за собой систему "умный дом" и оптическое хранилище данных, для удобного доступа с любого устройства подключённого по Wi-Fi.

В гостиной удалось разместить зону отдыха и рабочее пространство. Вся мебель здесь бренда Carpanelli с 19 видами дерева, узорами и эмалью из жемчуга.

В спальне разместилась также и гардеробная. В комнате имеется вход в личный санузел. Вся сантехника от брендов Villeroy & Boch, Hansgrohe коллекции axor. Мебель с позолотой изготовлена итальянской фабрики Cappellini.

Отсюда можно попасть в просторную лоджию.

Кухня сделана из массива вишни, отделка выполнена позолотой. Она оснащена бытовой техникой AEG. На полу здесь лежит плитка.

В квартире два санузла. Тот, что прилегает к спальне, имеет душевую кабину, туалет и биде. Во втором установлена ванна.

Дом располагается напротив парка Горького.

Стоимость квартиры - 890 тысяч долларов. Владельцы готовы к торгу.

Улица Веры Хоружей. Стоимость «квадрата» - 5 901 доллар

Трехкомнатная квартира находится в монолитном шестиэтажном доме 2012 года постройки по адресу Веры Хоружей, 48А. Ее общая площадь - 127,1 м², гостиная совмещенная с кухней занимает 49,4 м².

В квартире всего по два: спальни, санузла и балкона. Тут выполнен современный дизайнерский ремонт. На полу лежит мрамор итальянского производства. Стены отделаны декоративной штукатуркой Caparol и плиткой FMG. Мебель в квартире брендов B&B Italia, Bonaldo, Cassina, Senso. Кухня — Cesar и Senso (РБ). Встроенная техника — Liebherr и Siemens. Сантехника установлена компании Villeroy&Boch, Custom.

А вот парковочных мест в подземном паркинге — 3.

Дом находится рядом с Комсомольским озером.

Стоимость объекта — 750 тысяч долларов.

Проспект Победителей. Стоимость «квадрата» — 6 662 доллара

Квартира располагается на последнем 26 этаже жилого комплекса D3 на проспекте Победителей, 135/Б. Общая площадь 6-комнатной квартиры — 270,2 «квадрата». Кухня — 81, 7 м².

Квартира состоит из шести жилых комнат, трех санузлов с душем и ванной, гардеробной, хозяйственной комнатой, двух застекленных балконов. Тут сделан дизайнерский ремонт. На полу в комнатах лежит дубовый паркет, плитка - в гостиной и санузлах. Встроенную и мягкую мебель делали под заказ. Помимо мебели, в квартире остается и техника: кондиционеры Mitsubishi Electric, бытовая техника Smeg: холодильный, духовой шкаф, микроволновка, плита, посудомоечная машина, винный шкаф, стиральная машина и сушка.

В общую стоимость входит также два места в подземном паркинге и кладовка.

Из окон открывается панорамный вид на водохранилище «Дрозды».

Стоимость квартиры - 1 миллион 800 тысяч долларов.

Улица Сторожовская. Стоимость «квадрата» - 7 477 долларов

Квартира находится на 15 этаже ЖК «Троицкое» на улице Сторожовская, 6. Общая площадь объекта - 260, 8 м². Кухня - 26 «квадратов».

В четырехкомнатной квартире есть 4 санузла и две застекленные лоджии. Здесь встроена система «Умный дом». Внутри сделан дизайнерский ремонт. На полу лежат щитовой паркет и натуральный мрамор. Он же присутствует на стенах санузлов, подоконниках и столе. Декоративное панно сделано из оникса, а зеркальные панно выполнены на заказ. Сантехника брендов Villeroy& Boch, Huppe, Steinberg, Devon Devon. Изюминкой одного из санузлов авторы объявления называют роскошный хамам со звездным небом.

Мягкая и корпусная мебель бренда «TURRI». Кухня — «Scavolini» с бытовой техникой Siemens и Liebher.

Стоимость квартиры в центре города — 1 миллион 950 тысяч долларов.

Улица Сторожовская. Стоимость «квадрата» — 11 601 доллар

Квартира располагается в том же доме, что и объект выше, но на 5 этаже. Тут три комнаты общей площадью — 129,3 «квадратного метра.

Над интерьером квартиры работал дизайнер. Она продается со всей мебелью и техникой, что представлена на фото. В отделке использовались только итальянские материалы. Мебель и предметы интерьера коллекционные. Здесь есть два санузла и две лоджии. На полу лежит натуральный мрамор. Из него сделан и стол, отделаны стены. В квартире есть просторная гардеробная комната и несколько шкафов.

Квартира с самым дорогим квадратным метром в подборке стоит 1 миллион 500 тысяч долларов.

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