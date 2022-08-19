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Границы двух городов меняются в Минской области

  • 19.08.2022, 12:04
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Границы двух городов меняются в Минской области

Изменились границы и нескольких поселков.

Стало известно, что в Беларуси меняются границы Борисова и Крупок, расположенных в Минской области. Соответствующие решения №371 и №372 приняты Минским областным «советом депутатов» 11 августа 2022 года. Документы опубликованы на Национальном правовом портале 19 августа.

- Изменить границы города Борисова Борисовского района Минской области, установив их на площади 5 697,33 гектара, - написано в документе.

Также, согласно решению, в Борисовском районе изменятся границы 20 сельсоветов.

Что касается города Крупки, то его площадь, как следует из документа, будет составлять 1 173,81 гектара.

Уточняется, что решением меняются границы городских поселков Бобр, Холопеничи, а также четырех сельсоветов в Крупском районе.

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