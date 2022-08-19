Ученые еще сильнее продвинули процесс изучения возможностей колонизации Луны 19.08.2022, 16:19

Уже в 2023 году в космосе появится первая теплица.

Ученые еще сильнее продвинули процесс изучения возможностей колонизации Луны. Уже в 2023 году в космосе появится первая теплица, что поможет астронавтам исследовать процесс растениеводства за пределами Земли. Об этом сообщает Reuters (перевод - «Униан»).

Созданием первой космической теплицы занимается корпорация Redwire (RDW.N). Во вторник, 16 августа, представители компании сообщили, что такая теплица активизирует исследования в области растениеводства за пределами Земли и поддержит исследовательские миссии.

Дэйв Рид, менеджер Redwire по проекту теплицы, рассказал, что проект компании, поможет получить критически важную информацию для миссий NASA Artemis и других проектов.

- Программа Artemis Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) направлена на отправку астронавтов на Луну и создание долгосрочной лунной колонии в качестве предшественника возможного исследования Марса человеком, - добавили в Reuters.

Представители компании Redwire также рассказали, что первым клиентом станет коммерческая сельскохозяйственная технологическая компания Dewey Scientific. Создание и размешение космических теплиц откроет человечеству возможность варащивать сельскохозяйственные культуры за пределами Земли. В проект компании входит полностью автоматизированная систему выращивания растений для проведения исследований на Международной космической станции.

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