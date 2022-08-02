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Почему Казахстану также нужна победа Украины

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  • Тимур Ерджанов
  • 2.08.2022, 17:41
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Почему Казахстану также нужна победа Украины

Написанный в пьяном угаре пост Медведева — вполне надежный симптом.

Агрессия путинской России против Украины поставила Казахстан в крайне сложное положение. Собственно, балансировать между Путиным и цивилизацией Акорде приходится уже с 2014 года, но сейчас делать это стало почти невозможно. Мантра о многовекторной внешней политике уже не выручает.

С одной стороны, есть объективные факторы, которые не позволяют руководству Казахстана открыто занять прозападную позицию. Это и занесенная в книгу рекордов Гиннеса казахстанско-российская граница, и глубокая экономическая интеграция, и международно-правовые уродства вроде ЕАЭС-СНГ-ШОС. Не стоит списывать со счетов и традиционно пророссийские настроения казахстанской политической элиты, обильно подпитываемые коррупционными схемами.

Ситуация осложняется огромной "пятой колонной": из-за языковых проблем чуть ли не половина населения Казахстана находится в информационном поле России и в значительной степени зомбирована. Российская пропаганда, нарушающая целый ряд статей казахстанского Уголовного Кодекса, распространяется здесь совершенно беспрепятственно.

С другой стороны, бредовый дискурс об "исконной русскости" целых регионов Украины регулярно всплывает и применительно к Казахстану. Думаю, в Акорде прекрасно понимают: если оторванные с мясом и кровью куски украинской территории начнут как-то приживаться в составе России, взгляд собирателей СССР очень быстро упадет на северные области Казахстана.

Казахстанская армия, в отличие от украинской, точно не сможет дать серьезный отпор агрессору. Закулисное (да даже и публичное) неодобрение Китая – это не гаубицы НАТО, им особо не повоюешь.

Написанный в пьяном угаре пост Медведева о Казахстане как искусственном государстве – вполне надежный симптом.

В итоге казахстанские власти стоят перед крайне болезненным выбором. Поскольку "старший брат" становится все более неадекватным, любая связь с ним становится все более токсичной.

Очевидно, что стратегические интересы Казахстана требуют все более решительного дистанцирования от России, даже ценой каких-то экономических потерь и политической турбулентности.

Любой другой исход, кроме победы Украины, будет означать конец казахстанской государственности.

Хотя бы поэтому Казахстан должен приближать победу Украины.

Тимур Ерджанов, kasparov.ru

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