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Германия на этой неделе передала Украине дополнительную технику

  • 20.08.2022, 5:00
Германия на этой неделе передала Украине дополнительную технику

«Гепарды» и бронетранспортеры.

Германия направила в Украину дополнительный пакет военной помощи, который включает САУ Gepard и бронетранспортеры M113.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Уточняется, что на этой неделе ВСУ получили:

3 зенитные установки Gepard;

11 бронетранспортера M113;

тысячу пайков.

Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.

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