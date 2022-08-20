Германия на этой неделе передала Украине дополнительную технику
- 20.08.2022, 5:00
«Гепарды» и бронетранспортеры.
Германия направила в Украину дополнительный пакет военной помощи, который включает САУ Gepard и бронетранспортеры M113.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Уточняется, что на этой неделе ВСУ получили:
3 зенитные установки Gepard;
11 бронетранспортера M113;
тысячу пайков.
Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.