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Работает KRAKEN: спецназовцы ГУР уничтожили вражеский танк вместе с экипажем

  • 20.08.2022, 8:22
  • 2,732
Работает KRAKEN: спецназовцы ГУР уничтожили вражеский танк вместе с экипажем

Танк захватчиков был ликвидирован с помощью переносного комплекса «Фагот».

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «KRAKEN» мастерски ликвидируют российских оккупантов на разных направлениях фронта. В этот раз они уничтожили очередной танк Т-72 противника вместе с экипажем.

Перед этим воины провели аэроразведку, обнаружив вражескую технику. Соответствующее видео ГУР опубликовало на своем YouTube-канале.

Танк захватчиков был ликвидирован во время боя с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Точным ударом защитники «демилитаризовали» как саму бронемашину, так и военных страны-агрессора.

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