Работает KRAKEN: спецназовцы ГУР уничтожили вражеский танк вместе с экипажем
- 20.08.2022, 8:22
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Танк захватчиков был ликвидирован с помощью переносного комплекса «Фагот».
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «KRAKEN» мастерски ликвидируют российских оккупантов на разных направлениях фронта. В этот раз они уничтожили очередной танк Т-72 противника вместе с экипажем.
Перед этим воины провели аэроразведку, обнаружив вражескую технику. Соответствующее видео ГУР опубликовало на своем YouTube-канале.
Танк захватчиков был ликвидирован во время боя с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Точным ударом защитники «демилитаризовали» как саму бронемашину, так и военных страны-агрессора.